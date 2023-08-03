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影／高雄聯結車頭硬擠橋下撞橋墩 司機轉彎失敗無酒駕
高雄楠梓今天凌晨4時許，一輛大型貨櫃聯結車剛從興西路高速公路便道方向行駛，正準備左轉鳳楠路口時，疑似車速過快竟直接衝向安全島，導致整個車頭就撞進高速公路的橋墩下，動彈不得，所幸事故當下車上54歲張姓司機平安自行脫困，但不願進一步檢查。
警方指出，張男當時從副駕駛座自行脫困，事後酒測並未酒駕，當時駕駛聯結車疑似車速過快，從興西路要左轉鳳楠路時，一不注意煞車不及，就直接衝上安全島，硬生生車頭就擠進橋墩下。
由於，貨櫃聯結車體積過於龐大，事故地點就在楠梓交流道下方，警方獲報到場後，加快車禍處理速度，就怕上班時段會造成大塞車，所幸這個大型障礙物自6時3分許移除，未影響上班潮。
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