法務部：境外竊密9成來自大陸

圖為法務部。記者王聖藜／攝影 境外勢力在國內竊密挖角日趨嚴重，法務部政務次長蔡碧仲昨表示，竊密行為百分之九十來自中國大陸，如果竊取國家安全關鍵技術，這類犯罪對國家安全的危害很大，可判處三年到十年有期徒刑，刑度不可謂不重。

查辦企業洩密乃至於國安級的洩密，台灣地區與大陸地區人民關係條例、營業秘密法、國家安全法已建構出「層級化保護體系」，從侵害營業秘密罪、營業秘密之域外使用罪、核心關鍵技術之域外使用罪，直到經濟間諜罪，刑度最輕的是有期徒刑五年以下，最高可判處有期徒刑五年到十二年。

以國安法處罰核心關鍵技術之域外使用罪，被視為國家安全保護重要一環，法律去年五月廿日三讀、六月八日公布，迄未有任何立案；檢察司司長郭永發說，究竟什麼是國家核心關鍵技術，法務部不是權責機關，應由國科會審認公告以利執法。

郭永發表示，科技實力就是國安實力，保護營業秘密不僅在保護公司智慧財產權，更在保障國家命脈與國家安全。

依法務部資料，竊密赴陸違反營業秘密法的案件以桃園地區百分之卅二點五居冠，次多案件發生在新北市、新竹縣市、台北市；中資違法挖角觸犯兩岸條例的案件以新竹縣市百分之五十點四最多，其次是台北市、新北市、桃園市。

統計資料顯示，自二○一四年到二○二二年為止，檢警調偵辦的營業秘密案件數從廿二件升高到一六二件，成長約八倍，犯案人數從五十二人升高到三九三人，也成長七倍。

另根據調查局的數據，最近三年起訴的相關案件，依營業秘密法起訴的有十三件，依兩岸條例起訴的有十七件；竊取營業機密在域外使用者，大陸、香港、澳門占九成五以上，極少數案件發生在日本、英國、印度。

郭永發說，依兩岸條例查辦竊密挖角案，過去法定刑訂在有期徒刑一年以下，現在修法提高刑度，違者最高可判刑三年。

郭表示，法務部曾派檢察官與新竹科學園區廠商交流，廠商不希望公權力介入營業秘密保護事宜，發生侵權案多半私了，因業者害怕訴訟時會「二度以上洩密」，檢察官只好費心建議廠商應如何建置保護措施。