驅離反核群眾 北市府、警局確定國賠

反核群眾九年前遊行要求停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路，十五人控警方噴強力水柱、徒手拖拉、警棍和盾牌毆打致傷，執法過當，提告請求國家賠償，台灣高等法院昨判台北市政府確定至少要賠四十二萬元、台北市政府警察局賠三萬四千元，九人可上訴。

北市警表示尊重二審判決，因原告還可上訴，案件還沒確定，警察局收到判決後，再處理後續事宜。

協助民眾訴訟的民間司法改革基金會聲明，反核遊行以理性方式尋求共識，卻遭國家暴力不法侵害，當時市長郝龍斌下令「不計用任何方法」限時驅離，是群眾受損的最關鍵因素；警方違法解散命令，侵害人民和平集會自由，暴力驅離手段違反比例原則，警方應加強內部法治教育，落實行使職權的ＳＯＰ。

二○一四年四月廿七日，環保團體組成全國廢核行動平台遊行要求立即停建核四，群眾行經忠孝西路時，全體躺下模擬核災演習癱瘓交通；隔天凌晨，警方以強力水柱等方式強制驅離群眾，五小時內發生多次衝突。

十五人控警方執法過當，請求國家賠償每人各四十萬元；一審認為有權警告、命令解散的是中正一分局，當天卻由派出所所長舉牌，解散命令不合法，驅離導致民眾受傷應負賠償責任。一審判市府應賠十二人各一至六萬元不等金額，共計四十二萬元，市警局因沒收音響業者的喇叭賠三萬四千元。

高院指出，反核活動雖經派出所長以群眾占據道路影響交通為由，舉牌警告、命令解散、制止，卻非中正一分局長所為，不能以強制手段制止、解散，台北市長要求警察機關強制驅離群眾也不合法。市警局強制拆走音響業者的喇叭，多日後才歸還，高院認為警局不是為阻止犯罪或危害即時扣留物品，也應負賠償責任。

審酌群眾以參與和平集會表達對公共事務的意見，以及群眾身分、加害方式、受害情形，高院認為一審判決金額允當，駁回市府、市警局和九人上訴；然而，市府及警局不得上訴第三審，意指確定國賠至少四十五萬四千元，九人若上訴第三審，未來判賠金額只會多而不會少。