NONO應訊遭嗆人渣 50萬交保

台北地檢署昨傳喚被控性侵的藝人ＮＯＮＯ（陳宣裕），訊後命五十萬元交保，ＮＯＮＯ在法警保護下脫離媒體拍攝，不發一語。記者曾原信／攝影 藝人ＮＯＮＯ（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」提告強制性交、性騷擾等罪，小紅老師說，受害人數約廿五人，包括少女，將陸續提告。ＮＯＮＯ神隱多日，台北地檢署昨以妨害性自主為由約談，偵訊一小時結束，命五十萬元交保候傳。一名白衣女子為他辦保，面對媒體提問，ＮＯＮＯ全程低頭、一語未發。

昨天上午八點，台北市婦幼隊官警前往ＮＯＮＯ內湖住處，表明是警察要執行案件，並出示傳票及搜索票，告知可請律師；ＮＯＮＯ睡眼惺忪應門，回答「好」，讓官警入屋。

ＮＯＮＯ一家人都在，他情緒平靜，話不多，僅回答警察問話，妻子朱海君在旁安靜觀看，沒說話。夫妻致電保母到場接走年幼女兒。

下午赴北檢應訊時，現場有大批媒體守候，ＮＯＮＯ身邊有數名法警帶路，步入北檢前，一名男子怒嗆「人渣」，ＮＯＮＯ寸步難行。庭訊一小時後，檢察官命五十萬元交保，下午三點五十一分，ＮＯＮＯ走下北檢樓梯，仍不願回應任何提問，一路低頭緊跟著三名法警走出地檢署，搭上黑色廂型車離去。

本案源於六月十九日一名女子在臉書發文，稱十餘年前曾遭男子在車內強吻、揉胸，甚至險些遭侵犯，全文影射加害人是ＮＯＮＯ。當時ＮＯＮＯ透過經紀人表示，對此人、此事皆無印象，「做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」

女子翌日回擊「本人句句屬實，如有不實指控，歡迎本人提告。」小紅老師同日也開記者會指控ＮＯＮＯ涉嫌性騷及性侵。ＮＯＮＯ廿一日在臉書宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」，隨即從螢光幕前消失。

小紅老師表示，廿年來ＮＯＮＯ找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、ＩＧ或是在電視台工作之便，性侵或性騷擾女性，受害人包括芳療師、八大工作者，人數近廿五人，有的少女僅十五歲。她說，原本被害人只是想要一個簡單的道歉，ＮＯＮＯ卻沒想承認自己做過的事。

小紅老師提告後，曾受私訊威脅，她在七月十八日發出「不自殺聲明」，她曝光私訊截圖，內容提到天道盟太陽會已找人要處理她，已談好價錢，對方放話「你敢告ＮＯ哥，就有人敢處理你」。