環保蟑螂濫倒廢棄物 1人涉8案被逮

苗栗縣境內今年4月至6月間發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局成立專案小組偵辦。圖／警方提供 苗栗縣境內今年4月至6月發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局專案小組強化環保案件查處量能專案，加強盤查載運廢棄貨物或砂石土方車輛，一舉查獲邱姓男子涉8起濫倒廢棄物案，「環保蟑螂」濫倒廢棄物超過200公噸。近日逮捕邱男送辦，法院裁定羈押。

警方指出，竹南警分局新港派出所轄內偏僻空地於5月間陸續遭傾倒廢棄物，員警研判犯嫌再犯機率高，加強深夜攔檢盤查。5月23日凌晨2點攔查邱男所駕駛的曳引車後，比對環保案件相關盤查資料，發現車型外觀及顏色吻合其他不法案件。

調查發現，邱男作案前會先探路及選擇地點，再趁深夜駕駛曳引車傾倒廢棄物，經整合苗栗及頭份分局轄內傾倒廢棄物案，今年4月至6月，邱至少在苗栗縣內涉犯8案，濫倒廢棄物超過200公噸。

專案小組指出，家住竹南的邱男獲悉有員警上門查詢行蹤後，自覺犯行可能已遭警方盯上，還將車開到烤漆廠，把車頭及車斗的紅色顏色換塗成白色，並將車輛藏放在新竹地區，躲避查緝。

經檢方指揮偵辦，專案小組近日拘提邱嫌到案說明，他坦承犯行，但推稱是以每車1至2萬元酬勞，從北部收取廢棄物載運回苗栗縣境濫倒，每車約25至30公噸，前後共傾倒8次，不法所得14萬元。全案以涉犯廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦，並由苗栗地方法院裁定羈押。