聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保蟑螂濫倒廢棄物 1人涉8案被逮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣境內今年4月至6月間發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局成立專案小組偵辦。圖／警方提供
苗栗縣境內今年4月至6月間發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局成立專案小組偵辦。圖／警方提供
苗栗縣境內今年4月至6月發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局專案小組強化環保案件查處量能專案，加強盤查載運廢棄貨物或砂石土方車輛，一舉查獲邱姓男子涉8起濫倒廢棄物案，「環保蟑螂」濫倒廢棄物超過200公噸。近日逮捕邱男送辦，法院裁定羈押。

警方指出，竹南警分局新港派出所轄內偏僻空地於5月間陸續遭傾倒廢棄物，員警研判犯嫌再犯機率高，加強深夜攔檢盤查。5月23日凌晨2點攔查邱男所駕駛的曳引車後，比對環保案件相關盤查資料，發現車型外觀及顏色吻合其他不法案件。

調查發現，邱男作案前會先探路及選擇地點，再趁深夜駕駛曳引車傾倒廢棄物，經整合苗栗及頭份分局轄內傾倒廢棄物案，今年4月至6月，邱至少在苗栗縣內涉犯8案，濫倒廢棄物超過200公噸。

專案小組指出，家住竹南的邱男獲悉有員警上門查詢行蹤後，自覺犯行可能已遭警方盯上，還將車開到烤漆廠，把車頭及車斗的紅色顏色換塗成白色，並將車輛藏放在新竹地區，躲避查緝。

經檢方指揮偵辦，專案小組近日拘提邱嫌到案說明，他坦承犯行，但推稱是以每車1至2萬元酬勞，從北部收取廢棄物載運回苗栗縣境濫倒，每車約25至30公噸，前後共傾倒8次，不法所得14萬元。全案以涉犯廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦，並由苗栗地方法院裁定羈押。

廢棄物 苗栗縣 新竹

延伸閱讀

學甲爐碴案今首次開庭 業者稱回填非廢棄物是「產品」

淡水公司田溪用太空包防沖刷 如廢棄物被批破壞景觀

雲林崙背清潔隊集體收賄案 關鍵3人另行審結

放水非法業者倒廢棄物 崙背清潔隊集體收賄案二審判決出爐

相關新聞

NONO應訊遭嗆人渣 50萬交保

藝人ＮＯＮＯ（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」提告強制性交、性騷擾等罪，小紅老師說，受害人數約廿五人，包括少女，將陸續提告。Ｎ...

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少...

法務部：境外竊密9成來自大陸

境外勢力在國內竊密挖角日趨嚴重，法務部政務次長蔡碧仲昨表示，竊密行為百分之九十來自中國大陸，如果竊取國家安全關鍵技術，這...

環保蟑螂濫倒廢棄物 1人涉8案被逮

苗栗縣境內今年4月至6月發生多起傾倒廢棄物案，嚴重破壞環境，竹南警分局專案小組強化環保案件查處量能專案，加強盤查載運廢棄...

驅離反核群眾 北市府、警局確定國賠

反核群眾九年前遊行要求停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路，十五人控警方噴強力水柱、徒手拖拉、警棍和盾牌毆打致傷，執法過當，提...

學甲爐碴案今首次開庭 業者稱回填非廢棄物是「產品」

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦