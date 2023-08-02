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學甲爐碴案今首次開庭 業者稱回填非廢棄物是「產品」
台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院下午首開準備庭，計該公司員工、業者等4人到場，不包括郭在內。業者等均認回填物是「產品」而非「廢棄物」。
據指出，學甲爐碴案相關卷證多達4大箱，台南地院在準備庭上徵詢4名被告及律師，出示與其相關的掩埋場址前後航照圖、google衛星照片、地籍圖及相關交易往來帳戶等證物。
下午準備庭計傳喚該公司開發部張姓經理、林姓清除業者、王姓司機及前公司陳姓女員工等4人，張、林僅承認違反公司法，其餘違反廢清法、竊占等均否認涉案，王也僅承認逃漏稅，否認違反廢清法。陳女喊冤，並非公司員工，不清楚該公司做什麼，僅在家中帶孫子。
林說，自2010年起至2015年止，為明祥馨公司清運爐碴；直至工業區整地時，曾向區公所、工務局詢問這樣用可不可以，他們回答沒有問題，所以有人請他整地，他就整地。他認為，這是級配粒料再利用，是「產品」不是「廢棄物」。
張表示，當時林為申請固定汙染操作許可，曾向達昕公司借牌來申請，明祥馨名義上有賣絕配給達昕，實際上並沒有。王也說，2013年4月從明祥馨運載級配粒料等，以一天8小時、8千元代價 ，載至工業區回填。
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