強制驅離反核遊行群眾不合法 北市府、警局確定至少國賠45.4萬元

反核群眾9年前上街要求立即停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路，15人控警方執法過當，出動水車噴強力水柱、徒手拖拉、警棍和盾牌毆打致傷，要求國家賠償，一審判台北市政府應賠12人共42萬元、台北市政府警察局賠3萬4000元；案件上訴，台灣高等法院今判決市府確定至少要賠42萬元、警局賠償3萬4000元，9名民眾仍可上訴。

2014年4月27日，126個環保團體組成全國廢核行動平台遊行要求立即停建核四，超過5萬人在凱道集結，行經忠孝西路時，全體躺下模擬核災演習，癱瘓交通，直到深夜仍有數百人占據道路；隔天凌晨，警方以強力水柱射向躺在地上群眾，再逐一抬走人，5小時內發生多次衝突，同日上午7時許才恢復交通。

15人提告指控警方執法過當造成受傷，請求行政院、警政署、台北市政府、台北市警局等國家賠償，每人各請求40萬元；一審認為有權警告、命令解散的是中正一分局，當天卻由派出所所長舉牌，且舉牌對象是遊行主辦單位而非提告當事人，難以認定舉牌對15人產生效力，認定解散命令不合法，驅離行動導致民眾受傷應負賠償責任。

一審認為，北市府為集會遊行法主管機關，也是警局直接上級機關，忽略解散命令違法，又以交通順暢等理由要求市警局必須「限時驅離」，導致員警在時間壓力下喪失裁量空間，不得已才用高壓水柱等強勢作為，造成群眾受傷，難以將上級機關責任轉嫁於下級機關承擔。

一審2020年1月22日判市府應賠12人1至6萬元不等金額，共計42萬元，市警局則因沒收損壞音響業者的喇叭賠3萬4千元；這也是繼太陽花學運行政院爆發濺血衝突，法院認定部分員警執法過當，判市警局應賠償15人近141萬元後，第二件警方執勤驅離群眾，仍要負國家賠償責任的案件。

二審指出，依集會遊行法規定，須由集會遊行所在地的警察分局給予警告、制止或命令解散，且衡諸比例原則，若警告、制止及命令解散不被群眾接受，才能用強制手段制止、解散。