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境外竊密企業挖角多 法務部政務次長：90%都來自中國大陸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜／攝影
圖為法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜／攝影
針對境外勢力在國內竊密挖角情形日趨嚴重，法務部政務次長蔡碧仲今天表示，竊密行為90%來自中國大陸，如果竊取國家關鍵技術，要判處有期徒刑3年到10年，「不可謂不嚴重」，這類犯罪對國家安全的危害很大。

法務部今天說明境外勢力在國內竊密挖角的現況，檢察司司長郭永發表示，科技實力就是國安實力，保護營業秘密不僅在保護公司的智慧財產權，更是保障國家命脈與國家安全。

依法務部提供資料，竊密赴陸違反營業秘密法的案件，以桃園地區32.5%最多，次多案件發生在新北市、新竹縣市、台北市；中資違法挖角觸犯兩岸條例的案件，以新竹縣市的50.4%為最多，其次是台北市、新北市與桃園市。

統計資料還顯示，自2014年到2022年為止，檢警調偵辦的營業秘密案，案件數從77件升高到162件，成長約8倍，犯案人數則從52人升高到393人， 也成長7倍。

再依調查局查緝竊密及挖角案件的數據，最近3年偵辦起訴的案件，依營業秘密法起訴的有13件，依兩岸條例起訴的有17件。

郭永發表示，依兩岸條例查辦竊密挖角案，過去法定刑訂在有期徒刑1年以下，多有判刑3月到5月的案例，「已經不容易了」，現在修法提高刑度，違法者最高可判處有期徒刑3年。

郭永發說，法務部曾派人與新竹科學園區廠商交流，廠商並不希望公權力介入營業秘密保護事宜，發生侵權案多半私了，因業者害怕訴訟時會「二度以上洩密」，檢察官因此費心建議廠商應如何建置保護措施。

事實上，查辦企業洩密乃至於國家安全層級的洩密，相關法律如台灣地區與大陸地區人民關係條例、營業秘密法、國家安全法已建構出「層級化保護體系」；3部法律從侵害營業秘密罪、營業秘密之域外使用罪、核心關鍵技術之域外使用罪，直到經濟間諜罪，都訂有處罰規範，刑度從最輕的有期徒刑5年以下到最高可判處有期徒刑5年到12年。

值得注意的是，國安法處罰核心關鍵技術域外使用罪，被視為國安保護重要環節，去年5月20日修法通過、6月8日公布，迄未有任何立案；郭永發表示，究竟什麼是「國家核心關鍵技術」法務部非權責機關，應由國科會審認公告以利執法。

圖為法務部檢察司長郭永發。記者王聖藜／攝影
圖為法務部檢察司長郭永發。記者王聖藜／攝影

法務部 國安法

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