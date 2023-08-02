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日本料理店老闆疑妻外遇勒死她 求法院停止羈押「我不會跑啦」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，去年在住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判應執行16年徒刑，案件上訴二審審理中，因他的羈押期限將至，台灣高等法院今開訊問庭，周希望能停止羈押，讓他聯絡家人，「我是不會跑的啦」。

周（63歲）多次目擊妻子（60歲）與林姓男子（55歲）走在一塊，懷疑妻子有出軌，夫妻為此多次口角；周2022年7月9日凌晨因覺得妻子欺騙他，用毛巾勒斃服用安眠藥熟睡的妻子，他上午9時回店面拿生魚片刀，再跑到林位於永和的住處樓下，打電話找林談判。

周見對方否認與妻子交往，憤而持生魚片刀刺林的腹部，林閃開並奪下他的生魚片刀，周趁隙逃跑後到警局投案；周坦承殺妻並砍傷林，但否認有殺林的意圖，稱有用報紙包住刀刃，只是要給對方一點教訓，但檢方不採信，認為他惡性重大，建請法院從重量刑。

一審認為周只因妻子外遇就殺人，對林行凶的意圖也很明顯，且他經營日本料理店豈會不知生魚片刀鋒利，認定他犯殺人、殺人未遂罪判16年徒刑；案件仍在高院審理中。

周的羈押期限將於8月12日屆滿，高院開訊問庭，周表示他希望交保，因他沒有逃亡之虞，「我是不會跑的啦」，希望可以和家人聯絡。法官疑惑現今僅羈押沒有禁見，仍可以和家人聯繫？周說，他之前都用手機聯繫，但現在沒有手機，找不到家人，也不知道家人的地址。

周說，他真的是不會跑，要開庭或是最終判刑定讞執行，他一定會準時到庭、執行；周的委任律師指出，周的日本料理店租約尚未終止，國瑞局也持續寄送繳稅通知，但周人在看守所無法處理，讓他覺得很困擾，而羈押是保全手段，而非懲罰手段，希望法院能審酌停止羈押。

周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，一審依殺人等罪判16年徒刑，案件上訴二審中。圖／聯合報系資料照片
周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，一審依殺人等罪判16年徒刑，案件上訴二審中。圖／聯合報系資料照片

日本料理 殺人

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