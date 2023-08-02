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他電鋸分屍母親丟垃圾車 只在意手腳留疤「女生會不喜歡我」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

朱姓男子拿菜刀殺死母親再以砂輪機分屍，裝袋丟進社區垃圾車，事後稱血跡是「殺大豬」留下的，一、二審皆依殺害直系血親尊親屬等罪判無期徒刑，案件上訴第三審中；朱的羈押期限將至，台灣高等法院開訊問庭，朱表示他分屍時被電鋸傷及手腳，手指不能彎、腳留有傷疤，「這樣出社會、成家立業，女生會不喜歡我」，希望法院要求看守所讓他接受手術治療。

朱今開庭指出，他認為自己不是殺人，而是「自衛過失致死」，因為他受到非暴力性質的不法侵害，且適用刑法第19、59條減刑規定，「我覺得我是一個不用吃藥就能在社會上適應的人」，但醫生認為他要吃藥，說否則法官會把他送到治療所。

法官問及身體狀況，朱說，他因為分屍、棄屍而被電鋸鋸到手，至今手指不能彎，腳也有傷疤，「這樣出社會、成家立業，女生會不喜歡我」，希望法院要求看守所讓他接受手術治好他的殘廢手指和傷疤。

朱表示，希望法院讓他停止羈押，他保證不會棄保潛逃，「讓我出去做生意，有將功贖罪的機會」，也會去和家人和解。法官諭知是否延押待合議庭評議後再裁定。

朱（28歲）父親早逝，與母親（55歲）相依為命，他不滿遭母親安排入住康復之家，2021年9月5日晚間，趁母親向康復之家請假帶他回家時，拿菜刀砍殺母親致死。

事發隔天，朱因使用砂輪機肢解母親屍體時傷到自身手腳，到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書卻找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

舅舅到住處查看發現客廳有大量鮮血，向警方報案，朱稱血跡是自己受傷造成的；因朱母始終未出現，警方懷疑起朱犯案，調閱監視器發現朱母5日晚間返家後就沒出門，隔天朱拖4包黑色垃圾袋至社區1樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐。

警方研判朱弒母且分屍，鑑識人員也在朱的住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，朱否認殺人，稱現場血跡是「殺大豬」所留下。一審認為朱手段凶殘且計畫性弒母，但因他罹患思覺失調症，判無期徒刑；二審駁回上訴，維持一審判決，朱聽判後稱母親將他送醫，是想把他關到老死、關到永世不得超生，他犯的只是「自衛過失致死」，法官應立刻撤銷他的殺人罪判決。

朱姓男子殺害母親再分屍丟垃圾車，一、二審皆判無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
朱姓男子殺害母親再分屍丟垃圾車，一、二審皆判無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

殺人 手術

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