NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，其餘受害者也陸續接連對NONO提告。檢警今首度傳喚NONO，他前往北檢應訊時，臉色凝重，有群眾在一旁怒斥「人渣」，NONO全程不發一語。

下午2點38分，檢方諭令NONO以50萬元交保；1小時後，1名身著白色T恤疑似經紀公司的女子幫NONO辦保，女子疑來自NONO經紀公司，交保完畢便快步離去。

下午3點51分，NONO走下北檢樓梯，面對媒體詢問，NONO仍舊不願做出任何回應，一路跟著3名法警，腳步快步走出地檢署，搭上1輛黑色箱型車後離去。