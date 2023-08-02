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NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語
網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，其餘受害者也陸續接連對NONO提告。檢警今首度傳喚NONO，他前往北檢應訊時，臉色凝重，有群眾在一旁怒斥「人渣」，NONO全程不發一語。
下午2點38分，檢方諭令NONO以50萬元交保；1小時後，1名身著白色T恤疑似經紀公司的女子幫NONO辦保，女子疑來自NONO經紀公司，交保完畢便快步離去。
下午3點51分，NONO走下北檢樓梯，面對媒體詢問，NONO仍舊不願做出任何回應，一路跟著3名法警，腳步快步走出地檢署，搭上1輛黑色箱型車後離去。
NONO下午稍早被帶往北檢應訊時，走出1輛黑色箱型車，身邊有數名法警帶路，北檢門口有大批媒體待命，有群眾在旁朝NONO大喊「人渣」，還有推擠人摔倒在地，他一度難以通過北檢金屬探測門，法警帶他上樓到偵查庭前寸步難行，他未回應任何提問。
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