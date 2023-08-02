選舉期間疑遭暴力 市長落選人提當選無效之訴遭駁回

去年底嘉義縣太保市長選戰白熱化，候選人戴光宗發現對手鄭淑芬競選團隊疑發送不實文宣報警處理，戴的志工陳男與鄭競選團隊黃男、陳男因而發生糾紛互控傷害，選舉結果戴光宗落選，戴以此事由提告當選無效。嘉義地院認為，雙方當時都沒有穿競選背心、互不認識、單純偶發衝突，駁回當選無效之訴。可上訴。

戴光宗主張去年11月24日凌晨競選團隊發現疑對手鄭淑芬製作不實文宣夾報發送，於是報警處理，太保分駐所前鄭的競選團隊成員黃男、陳男出手毆手戴競選志工陳男，造成志工陳男有鼻開放性傷口、頭部鈍傷、肩膀挫傷、手肘擦傷等傷害，戴光宗和競選團隊人員心生畏懼，開記者會宣布暫停一切競選活動，因此認為已構成選罷法第120條第1項第2款當選無效的事由。

合議庭認為，選罷法第120條第1項第2款規定的「其他非法之方法」，必須與強暴、脅迫相當，客觀上足以干預、遏制候選人、有投票權人或選務人員的意思。該案發生衝突時雙方都沒有穿服務處背心、彼此不認識，屬單純偶發衝突，與選罷法要件不符。

志工陳男不是戴光宗團隊核心或重要人員，與黃、陳發生傷害案件，客觀上不足以干預遏制戴的競選意思自由，戴光宗於事發後，召開記者會宣布暫停一切競選活動，是過度解讀事件、或是競選策略，不能因此認定鄭淑分或其競選團隊人員有妨害競選的行為。