快訊

中颱卡努持續逼近！氣象局預計5點30分發陸警 基北北宜嚴加戒備

涉性侵多女遭民眾大罵「人渣」 NONO北檢訊後50萬交保

選舉期間疑遭暴力 市長落選人提當選無效之訴遭駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年底嘉義縣太保市長選戰白熱化，候選人戴光宗發現對手鄭淑芬競選團隊疑發送不實文宣報警處理，戴的志工陳男與鄭競選團隊黃男、陳男因而發生糾紛互控傷害，選舉結果戴光宗落選，戴以此事由提告當選無效。嘉義地院認為，雙方當時都沒有穿競選背心、互不認識、單純偶發衝突，駁回當選無效之訴。可上訴。

戴光宗主張去年11月24日凌晨競選團隊發現疑對手鄭淑芬製作不實文宣夾報發送，於是報警處理，太保分駐所前鄭的競選團隊成員黃男、陳男出手毆手戴競選志工陳男，造成志工陳男有鼻開放性傷口、頭部鈍傷、肩膀挫傷、手肘擦傷等傷害，戴光宗和競選團隊人員心生畏懼，開記者會宣布暫停一切競選活動，因此認為已構成選罷法第120條第1項第2款當選無效的事由。

合議庭認為，選罷法第120條第1項第2款規定的「其他非法之方法」，必須與強暴、脅迫相當，客觀上足以干預、遏制候選人、有投票權人或選務人員的意思。該案發生衝突時雙方都沒有穿服務處背心、彼此不認識，屬單純偶發衝突，與選罷法要件不符。

志工陳男不是戴光宗團隊核心或重要人員，與黃、陳發生傷害案件，客觀上不足以干預遏制戴的競選意思自由，戴光宗於事發後，召開記者會宣布暫停一切競選活動，是過度解讀事件、或是競選策略，不能因此認定鄭淑分或其競選團隊人員有妨害競選的行為。

因傷害毆打事件是單純偶發事件，與選罷法規定的當選無效事由不符。所提當選無效之訴，為無理由，予駁回。

戴光宗去年因黑函事件在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。圖／本報資料照片
戴光宗去年因黑函事件在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。圖／本報資料照片

團隊 當選無效 選罷法

延伸閱讀

當選無效官司獲勝 鍾東錦這樣說了

涉違反選罷法 苗栗縣長鍾東錦一審「當選無效」駁回

雲縣議員蕭慧敏涉現金賄選案 今一審被判當選無效

檢提鍾東錦當選無效案將宣判 已創苗栗地方自治史首例

相關新聞

涉性侵多女 NONO北檢訊後50萬交保

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，並表示已連...

上周剛罰過100萬！員工內神通外鬼勾結詐騙集團 NCC重罰台灣之星1600萬元

國家通訊傳播委員會（NCC）今（2）日決議，台灣之星有八家企業客戶將所申辦門號提供予他人使用，因未依核准之營運計畫落實身分查核，明確違反電信管理法第37條第1項規定，合計裁處罰鍰新台幣1600萬元，創單一案件罰鍰歷史新高，並請該公司於1個月內提出改正報告。

NONO沒胃口吃午餐…朱海君在家無語 警搜扣3C產品追查

男藝人NONO被控性侵或性騷擾約20名女子，台北市婦幼警察隊今上午持傳票赴他住家，搜索查扣3C產品，他聯繫律師到場，歌手...

北檢首度傳喚NONO應訊 有人趁亂怒嗆他「人渣」

6月底，網紅小紅老師控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年...

酒客花錢「框」酒店小姐去吃清粥小菜 乘機性交未遂判刑

郭姓男子去酒店消費將小姐框出場，被控性侵、偷手機；郭不認罪，辯花10000元買春錢可再補，酒店員工證稱，郭說與出酒店是吃...

NONO性騷赴北檢應訊 低頭不發一語

藝人NONO因涉嫌性騷擾，遭多名受害者報案，今天上午乘車到台北地檢署應訊，原訂上午十點半左右抵達，但直到下午一點才出現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦