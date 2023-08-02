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涉性侵多女遭民眾大罵「人渣」 NONO北檢訊後50萬交保

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涉性侵多女 NONO北檢訊後50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北即時報導

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，並表示已連繫上20餘名被害人，陸續接連對NONO提告。檢警今首度傳喚NONO，北檢訊後以50萬交保候傳。

NONO下午被帶往北檢應訊時，在場大批媒體搶拍，現場一陣混亂，步入北檢前還有民眾出大罵「人渣」，但NONO仍低著頭，全程未發一語。

今年6月NONO遭爆料性侵及性騷多女後，隨即在臉書宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」，並自螢光幕消失神隱多日，後來傳出其妻朱海君也不再力挺，可能與NONO離婚。

今年6月30日小紅老師前往北檢按鈴提告時，表示自己發現20年來，NONO不斷找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG，或是在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或猥褻，對象包含芳療師、八大工作者等。連她在內的這些被害人，原本只是想要一個簡單的道歉而已，不料NONO竟沒想要承認自己做過的事，才會走到提告這一步。

當時小紅老師認為，NONO身為一位公眾人物、演圈大哥，更身為一位人夫與人父，而借擁有大眾影響力，不斷的將魔爪伸向對演藝圈有憧憬的新人女孩，時至今日，他的種種惡行都被受害者揭發，有的遇害年紀僅15歲，強調「這個社會好人不需要一定有好報，但是壞人一定要繩之於法。」NONO應該要接受法律的制裁。

本名陳宣裕的藝人NONO涉嫌性侵、性騷多女，檢察官訊問後以50萬交保。記者蔣永佑/攝影
本名陳宣裕的藝人NONO涉嫌性侵、性騷多女，檢察官訊問後以50萬交保。記者蔣永佑/攝影

性侵 提告 NONO

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