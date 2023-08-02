酒客花錢「框」酒店小姐去吃清粥小菜 乘機性交未遂判刑

郭姓男子去酒店消費將小姐框出場，被控性侵、偷手機；郭不認罪，辯花10000元買春錢可再補，酒店員工證稱，郭說與被害人出酒店是吃清粥小菜，台北地院採證人、被害人說法，依乘機性交未遂、竊盜罪判郭應執行有期徒刑2年8月。可上訴。

檢方指控，郭2021年4月27日晚間前往台北市「紫X酒店」，翌日凌晨3時，買下被害人上班時數，由李姓友人駕車搭載郭、不詳女子、被害人前往「雅X旅館」，在李的協助下將被害人帶進入旅館，把被害人衣、褲褪去想性侵，因被害人在床上嘔吐作罷。

後來，被害人的蘇姓經紀與被害人以LINE聯繫，郭指示被害人向蘇表示已回家，將被害人手機偷走，被害人早上清醒向警方報案。

郭稱，他與被害人以10000元談妥性交易，過程中被害人嘔吐，消費不開心，但他與被害人都歡喜甘願。

被害人則稱，她凌晨4點醒來時，躺在一間房間的床上，發現自己全身已赤裸，意識到可能被性侵害；她說，被「框出」指的是客人買小姐外出的時間，但沒有包含性交易。

法官勘驗監視器錄影畫面， 被害人是被拖行拉出電梯，還側身倒地，之後被郭橫著抱入房間，郭甚至在調整抱的位置時，畫面中被害人沒有任何反應，證明被害人當時處於不能抗拒的狀態。

酒店人員證稱，郭到酒店沒有要找性交易的女子，因沒有這個服務，當天，郭與被害人都稱要出去吃清粥小菜，消費前也沒有指定要可做S的小姐，被害人在離開酒店前就在店門前嘔吐等，合議庭採被害人、證人說詞，認定郭犯罪。

判決書指出，郭行為時是25歲成年人，明知框出不包含性交易，卻帶同被害人去旅館乘機性交，犯後否認犯行，考量他從事中古車、毒品買賣，月入15萬元、尚有4名小孩須扶養，依法判決有期徒刑2年8月，可上訴。

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