連5天偷拍女書記官內褲 已婚法官助理丟工作還要賠23萬

台北地方法院已婚黃姓男法官助理前年連續5天在捷運站跟蹤、偷拍同法院女書記官的裙底風光，法院依無故竊錄他人身體隱私部位罪判刑6月，得易科罰金定讞；民事部分，女書記官請求賠償106萬餘元，台北地院今判黃應賠償23萬餘元確定。

黃2021年8月3日、4日、5日、6日、9日在捷運小南門站的手扶梯，尾隨在女書記官身後，拿手機偷拍女方的大腿、內褲等，經同事提醒要小心，女書記官發現形跡可疑，報警處理。

當時女書記官指出，得知是法院同事犯案覺得非常可惡，「這個人不能不抓他」；她搭捷運上班發現黃朝她走來，並尾隨在身後，調閱監視器畫面發現黃已跟蹤多天，且對方沒有進出站的紀錄，而是每天從非付費通道進站，先在上方走道徘徊、觀察下方月台，等她一出現即尾隨偷拍。

黃坦承偷拍，但稱偷拍沒有特別原因，可能是壓力大，因為沒那麼早上班，就在捷運站滑手機，看到短裙就心生歹意，他承認有在現場等對象，但真的不是針對女書記官，法院依妨害秘密罪判6月得易科罰金之刑。

民事部分，女書記官主張自己經診斷有憂鬱症、創傷後壓力症候群，至今還得持續吃藥，她只要想到黃偷拍就覺得很噁心，案發至今她不願再搭捷運，情緒和精神壓力很大，頭髮也掉很多，還被迫要更換穿衣風格，衣服都要穿過膝，請求醫藥費、未來治療門診費用、精神慰撫金等，共106萬餘元。

黃指出，他不爭執有偷拍女方裙底風光，關於已支出醫療、心理諮商費用、工資損失都沒有意見，但他沒有留存或傳送任何影片，也再度向女方致歉，認為精神慰撫金額過高，他無法負擔。

台北地院簡易庭一審審酌後認為慰撫金額以17萬元為適當，加上醫療費用等，判黃應賠償23萬餘元；案件上訴，女書記官認為黃應再給付20萬元慰撫金，而黃指出自己案發後失去工作，要扶養子女和母親，也要分期清償向親友出借刑事易科罰金的款項，經濟有困難。