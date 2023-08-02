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#MeToo風暴查NONO性侵疑案 檢警搜索「不止一個點」

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北即時報導

藝人NONO被爆性侵性騷擾演藝圈女性達25人，網紅「小紅老師」對NONO提出刑事告訴；檢察官今天指揮警方發動搜索、約談，搜索標的「不止一個點」，除搜索NONO台北市區豪宅外，另在案情相關處所蒐證。

警方專案人員中午過後會以犯罪嫌疑人身分將本名陳裕宣的NONO移送台北地檢署交由婦幼專組檢察官偵訊，如查知NONO犯罪嫌疑重大，不排除祭強制處分確保性侵疑案未來偵審或執行。

網紅「小紅老師」月前向台北地檢署提告，控訴罪名包括刑法強制性交、強制性交未遂、加重強制性交、強制猥褻以及性騷擾罪，檢方分案閱卷認為，有必要查明案情疑點。

儘管NONO在「小紅老師」指控後長時間神隱，透過管道說「交由司法調查」，不過，仍不斷有網友在爆料NONO過往的劣跡，檢方認為，不論告訴案或爆料內容指射均具體，檢察機關有確認義務，今天對NONO發動偵蒐。

NONO被控性侵疑案，檢警今天發動搜索。圖／本報資料照片
NONO被控性侵疑案，檢警今天發動搜索。圖／本報資料照片

性侵 NONO MeToo 性騷擾

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