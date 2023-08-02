MeToo風暴查NONO性侵疑案 檢警搜索「不止一個點」

藝人NONO被爆性侵或性騷擾演藝圈女性達25人，網紅「小紅老師」對NONO提出刑事告訴；檢察官今天指揮警方發動搜索、約談，搜索標的「不止一個點」，除搜索NONO台北市區豪宅外，另在案情相關處所蒐證。

警方專案人員中午過後會以犯罪嫌疑人身分將本名陳裕宣的NONO移送台北地檢署交由婦幼專組檢察官偵訊，如查知NONO犯罪嫌疑重大，不排除祭強制處分確保性侵疑案未來偵審或執行。

網紅「小紅老師」月前向台北地檢署提告，控訴罪名包括刑法強制性交、強制性交未遂、加重強制性交、強制猥褻以及性騷擾罪，檢方分案閱卷認為，有必要查明案情疑點。