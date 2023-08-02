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影／業者招待喝花酒部立醫院人員涉收賄 衛福部回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

「鏡週刊」今報導，衛福部轄下台南、嘉義、朴子三家部立醫院，驚傳集體收賄弊案。檢調查出，一名電腦業者10年來以送現金回扣、招待喝花酒、送手機等方式，行賄3家醫院共6名採購承辦人員及主管，取得電腦設備等標案高達數千萬元，全案正由法院審理中。

衛福部醫福會副執行長楊南屏表示，經司法調查，涉案人員中1人不起訴，另5人起訴，並進入司法審理階段。遭起訴5人皆已於去年12月前，經各醫院考績委員會給予行政懲處，包括3名組長、2名同仁，其中3名組長都記大過以上，2名同仁為申誡，並調離現職職務，最後有2名組長自請離職。

楊南屏指出，本案於去年9月20日，台中市調查處調查官以刑事案件需要，持函調閱101至111年資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢本部台南、嘉義、朴子三家醫院資訊人員，院內同時啟動內部行政調查，並通報衛福部，而衛福部同步派員前往上述醫院進行調查。

楊南屏表示，該電腦業者為共同供應契約廠商，各醫院都能下單採購，衛福部已要求各醫院從制度面檢討改善，檢視各項耗材採購，如共同供應契約、自辦招標、小額採購及採購人員定期輪調制度等相關管理規定，並應負管理責任，落實監督與管理機制，將持續派員至各院實地查核。

楊南屏說，目前各院對於重大採購，包括醫療儀器、衛材、藥品等已有嚴謹制度，但對於碳粉夾等小額採購部分，同仁都能自行採購，未來將檢討、審視下單廠商有無異常情形，是否獨厚某一家，且採購人員加強輪調，從原先每3至6年輪調一次，改正為2至3年及時輪調。

資訊、通訊的周邊耗材，對於資安方面尚無疑慮。而資安現在是重要議題，各院對於資安都有很好的控管流程，除院內控管之外，衛福部政風、資訊處及醫福會稽查機制等均會進行查核。目前要求26家部立醫院今提出檢討報告，並加以審視。

楊南屏表示，涉案人員包括3名組長記大過以上，2名同仁申誡，並調離現職職務，最後有2名組長自請離職。記者沈能元／攝影
楊南屏表示，涉案人員包括3名組長記大過以上，2名同仁申誡，並調離現職職務，最後有2名組長自請離職。記者沈能元／攝影

衛福部 資安 嘉義

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