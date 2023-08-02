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批偵查庭違憲 民團赴監院遞陳情書倡議廢除：設置無法律依據

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣陪審團協會、台灣永社、台灣公民人權聯盟、公民監督國會聯盟、台灣教授協會、台灣制憲基金會等民團指出，我國民主化30年，司法仍未褪去威權色彩，並認為設置偵查庭違憲，今天早上赴監察院遞交陳情書，主張廢除偵查庭是司法改革的起點。

台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥表示，如今制度保留違憲的偵查庭，屬於政府重大瀆職疏失。

民團表示，檢察官與當事人的位置為高低不平等配置，加上封閉式的空間，容易讓檢察官以誘導、威嚇、喝斥等方式不當對待包括被害人在內的所有出庭者，導致不公甚或冤案層出不窮。

民團指出，國家行使偵查權及審判權場所空間設計，限制當事人的人身與言論自由，依照憲法，必須以法律規定；法院的法庭有備法院組織法授權司法院訂定法庭的布置形式；偵查庭設置卻無任何法律依據，高檢署雖有制定「台灣高等檢察署及所屬各級檢察署偵查庭管理要點」，但此要點除了沒有法律授權外，內容也與偵查庭座位配置無關。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍認為，偵查庭缺乏法律依據，呼籲法務部地檢署應廢止偵查庭。他說，偵查庭浪費國家資源，偵查庭無需與法庭相同的配置。

民團指出，司法公信力建立於公開直接審理之上，法庭必須公開，而且法官才有召開法庭與行使憲法上司法權的資格。而我國偵查庭非公開，檢察官不具司法權，人民分不清楚法官和檢察官的角色差異，違反法律保留原則、審檢分立原則及正當法律程序原則背後的權力分立原則。

民團認為目前制度下的檢察機關偵查庭違憲，今天上午到監察院遞狀陳情。圖／台灣公民人權聯盟提供
民團認為目前制度下的檢察機關偵查庭違憲，今天上午到監察院遞狀陳情。圖／台灣公民人權聯盟提供

司法院 檢察官 人權

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