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台南發生轎車自撞護欄6人受傷後 濱南路增測速照相

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

鑑於台南市南區濱南路段7月18日清晨1點多，發生轎車疑高速自撞護欄6人受傷送醫，警方昨晚在該路段配合環保局及監理站展開稽查，共取締20件違規。警方今天說，已根據違規肇事交通事故路段，在濱南路等6處布設不定期移動式測速照相加強防範。

市警六分局會同交通警察大隊、環保局及台南監理站共同執行聯合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為，昨晚間在南區濱南路491號前，共計攔查車輛45輛，舉發各式交通違規：車輛電系設備擅自變更12件、車輛設備規格不符3件、無適格駕照4件，拼裝車1件，共計20件。

另環保局對於改裝排氣管噪音檢測汽機車共15輛，其中汽車及大型重型機車各1部不合格標準，另有2部車輛召回檢驗。噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1800元至3600元，並通知限期改善，直到符合噪音標準為止。

台南市南區有多條東西向及南北向重要幹道貫穿，往往是駕駛人進入台南市的必經之路。

轄區市警六分局根據轄內違規肇事交通事故斑點圖，除加強巡邏違規攔查，配合原已設置固定式科技執法外，另調整布設不定期移動式測速照相6處，分別在明興路2處，新樂路1處，以及濱南路、機場路與南門路。

分局長許敏能呼籲汽機車駕駛人，行車超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅會產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全，請大家一起維護與配合。

台南市南區濱南路7月18日發生轎車自撞護欄6人受傷後，警方昨晚在該路段加強稽查。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區濱南路7月18日發生轎車自撞護欄6人受傷後，警方昨晚在該路段加強稽查。記者黃宣翰／翻攝

台南 測速 交通違規

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