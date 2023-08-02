聽新聞
test
0:00 / 0:00
港籍金髮辣妹淪車手 警盤查赫見「她」竟是男兒身
板橋警方前晚巡邏經過府中路時，發現一名穿著無袖白色上衣的金髮女子形跡可疑，盤查後發現該名女子竟是30歲黃男，並在他身上查獲8張提款卡及2萬3600元贓款。黃男見事跡敗露坦承擔任車手，警方發現黃男上月也因擔任車手取款遭逮，詢後將他依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦並建請羈押，並持續向上溯源。
據了解，香港籍黃姓男子（30歲），透過Telegram通訊軟體與詐騙集團接洽，6月底持觀光簽證來台，詐騙集團不但包吃包住，還承諾每天最高可以領到2萬元薪水。黃男於是接受詐騙集團安排，入境後就在新北市等待上游分配任務。上月4日黃男男扮女裝與另名同夥在板橋準備取款時，因見到警方巡邏經過心虛爬腿就跑，當場被警方逮捕，詢後被依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。
不料黃男交保後仍持續擔任詐騙車手，前天（7月31日）晚間11時許獨自走在板橋府中路附近時，板橋派出所巡邏警員經過見他形跡可疑上前盤查，黃男因曾遭板橋所查獲，見事跡敗露只得坦承持續從事詐欺提款車手工作，警方在他身上查獲8張提款卡、贓款2萬3600元及智慧型手機1支，立即將他帶回派出所偵辦。
黃男警詢時供稱，詐騙集團原本承諾每天最高可以領到2萬元薪水，但他每日提領約40至50萬元詐騙款項交回集團指定收水手後，卻只從中領到4千元酬勞。警方詢後將黃男依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署並建請羈押，警方也將擴大調閱監視器，持續向上溯源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言