快訊

林百里喊「安啦」AI 股「哭啦」！廣達、緯創、英業達跌到分手

明放颱風假嗎？北北基桃最快今晚8時宣布 4縣市結果可能有差異

中颱卡努橫掃沖繩！1死11傷、逾21萬戶停電 機場連2天關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港籍金髮辣妹淪車手 警盤查赫見「她」竟是男兒身

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

板橋警方前晚巡邏經過府中路時，發現一名穿著無袖白色上衣的金髮女子形跡可疑，盤查後發現該名女子竟是30歲黃男，並在他身上查獲8張提款卡及2萬3600元贓款。黃男見事跡敗露坦承擔任車手，警方發現黃男上月也因擔任車手取款遭逮，詢後將他依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦並建請羈押，並持續向上溯源。

據了解，香港籍黃姓男子（30歲），透過Telegram通訊軟體與詐騙集團接洽，6月底持觀光簽證來台，詐騙集團不但包吃包住，還承諾每天最高可以領到2萬元薪水。黃男於是接受詐騙集團安排，入境後就在新北市等待上游分配任務。上月4日黃男男扮女裝與另名同夥在板橋準備取款時，因見到警方巡邏經過心虛爬腿就跑，當場被警方逮捕，詢後被依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。

不料黃男交保後仍持續擔任詐騙車手，前天（7月31日）晚間11時許獨自走在板橋府中路附近時，板橋派出所巡邏警員經過見他形跡可疑上前盤查，黃男因曾遭板橋所查獲，見事跡敗露只得坦承持續從事詐欺提款車手工作，警方在他身上查獲8張提款卡、贓款2萬3600元及智慧型手機1支，立即將他帶回派出所偵辦。

黃男警詢時供稱，詐騙集團原本承諾每天最高可以領到2萬元薪水，但他每日提領約40至50萬元詐騙款項交回集團指定收水手後，卻只從中領到4千元酬勞。警方詢後將黃男依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署並建請羈押，警方也將擴大調閱監視器，持續向上溯源。

黃男前天晚間準備取款時遭警方攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
黃男前天晚間準備取款時遭警方攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方查扣黃男身上的提款卡及現金。記者黃子騰／翻攝
警方查扣黃男身上的提款卡及現金。記者黃子騰／翻攝
黃男持觀光簽證來台擔任車手。記者黃子騰／翻攝
黃男持觀光簽證來台擔任車手。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

影／錢丟國小旁草叢可監管？台南上班族信了...被詐650萬

詐騙集團假冒法院司法官 登門誆騙7旬婦涉販毒騙光存款

信詐騙簡訊投資泰達幣損失百萬 檢察官：需科技偵查法協助辦案

板橋54年市府員工宿舍長草、包鐵皮 年底評估如何「變身」

相關新聞

NONO被爆性侵後神隱 警今拿傳票帶人送北檢訊問

男藝人NONO被網紅「小紅老師」指控，對20多名女子性侵或性騷擾，被害人提告。台北地檢署指揮台北市婦幼警察隊偵辦，婦幼隊...

易寶宏年底又可申請假釋？矯正署：要看這幾個月表現

台北市信義區「殺警案」受刑人、資深藝人易淑寬兒子易寶宏在台東戒治所武陵外役分監執行，因重大違規移回花蓮監獄，假釋案已駁回...

呷好倒相報？部立3間醫院爆採購收賄 院方全回應了

衛生福利部台南、嘉義、朴子醫院被指控資訊或採購人員涉收賄，全案已起訴審理中，對此，3家醫院表示，涉案人員都已懲處、調整職...

2分鐘激戰片外流 前女輔導長「內內」怒告網友下場出爐

陸軍前女輔導長「內內」和部隊男友親密片外流，遭國軍記過汰除，她轉職到成人平台「Swag」當起直播主，找到事業第二春，當時...

疑洩國防秘密！陸軍航特部現役中校涉外患罪 2人聲押獲准

陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校，疑似遭陸方滲透，疑似交付職務上有關的國防秘密，台高檢前天指揮調查局桃園市調處依涉...

影／業者招待喝花酒部立醫院人員涉收賄 衛福部回應了

「鏡週刊」今報導，衛福部轄下台南、嘉義、朴子三家部立醫院，驚傳集體收賄弊案。檢調查出，一名電腦業者10年來以送現金回扣、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦