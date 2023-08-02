港籍金髮辣妹淪車手 警盤查赫見「她」竟是男兒身

板橋警方前晚巡邏經過府中路時，發現一名穿著無袖白色上衣的金髮女子形跡可疑，盤查後發現該名女子竟是30歲黃男，並在他身上查獲8張提款卡及2萬3600元贓款。黃男見事跡敗露坦承擔任車手，警方發現黃男上月也因擔任車手取款遭逮，詢後將他依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦並建請羈押，並持續向上溯源。

據了解，香港籍黃姓男子（30歲），透過Telegram通訊軟體與詐騙集團接洽，6月底持觀光簽證來台，詐騙集團不但包吃包住，還承諾每天最高可以領到2萬元薪水。黃男於是接受詐騙集團安排，入境後就在新北市等待上游分配任務。上月4日黃男男扮女裝與另名同夥在板橋準備取款時，因見到警方巡邏經過心虛爬腿就跑，當場被警方逮捕，詢後被依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。

不料黃男交保後仍持續擔任詐騙車手，前天（7月31日）晚間11時許獨自走在板橋府中路附近時，板橋派出所巡邏警員經過見他形跡可疑上前盤查，黃男因曾遭板橋所查獲，見事跡敗露只得坦承持續從事詐欺提款車手工作，警方在他身上查獲8張提款卡、贓款2萬3600元及智慧型手機1支，立即將他帶回派出所偵辦。