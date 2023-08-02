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易寶宏年底又可申請假釋？矯正署：要看這幾個月表現

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市信義區「殺警案」受刑人、資深藝人易淑寬兒子易寶宏在台東戒治所武陵外役分監執行，因重大違規移回花蓮監獄假釋案已駁回，易何時能再申請？矯正官員表示，要看他這幾個月的表現。

易寶宏犯「殺警案」依傷害致死罪判處有期徒刑9年確定，2019年6月11日發監台北監獄，2022年3月25日獲准在武陵外役分監執行，易是初犯，因縮刑於今年6月服刑已達二分之一即申請假釋，卻矯正署複審期間爆發重大違規。

矯正署調查，易在外役監服刑返家探視期間，2022年8月15日利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式而加以宣傳，2022年12月10日又違反嚴禁飲酒的應遵守事項，在外與友人飲酒、聚會。

矯正署審議認為，易寶宏違反外役監條例第18條規定，不適於外役監執行，上月11日依法審核後，將易解送一般監、花蓮監獄繼續執行，取消易的縮刑處遇， 最快易寶宏要在3個月後即今年11月才得再提出假釋申請。

易寶宏。圖／聯合報系資料照片
易寶宏。圖／聯合報系資料照片

殺警案 假釋 監獄

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