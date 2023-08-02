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陸滲透601旅 軍官1中校被收押...國防部嚴厲譴責出賣國家人民罪行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

中共試圖滲透國軍AH-64E阿帕契攻擊直升機重鎭601旅，一名謝姓中校疑涉洩密遭法院聲押禁見。國防部今天表示，對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

陸軍航空特戰指揮部601旅位於桃園龍潭，雲集各型攻擊及戰搜直升機，尤其航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機全部署此地，負責中樞及桃園海岸衛戍，也是台美軍事合作重點單位，任務機敏。

601旅一名謝姓中校，疑似遭陸方滲透，交付職務上有關的國防秘密，台高檢前天指揮調查局桃園市調處依涉犯外患罪嫌，發動搜索、約談，複訊後將謝姓中校及與其接觸的謝姓男子聲押禁見獲准。

目前被告除謝姓中校及謝姓男子外，另有一名涉案退役少校以60萬元交保，3人各以5萬、2萬、2萬交保，全案已有共6人涉案。

國防部今(2)日表示，媒體報導謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，為國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦。對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

國防部說，面對中共對我滲透吸收，國軍持恆強化反情報教育，提升安全警覺；同時嚴密各項保密作業，妥採損害管控作為，並鏈結國安聯防，確維整體安全與人員純淨。

601旅是陸軍AH-64E阿帕契直升機重鎮。圖／聯合報系資料照片
601旅是陸軍AH-64E阿帕契直升機重鎮。圖／聯合報系資料照片

國防部 國安 中共 國軍

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