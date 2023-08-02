台東傳警員酒後毆打值班台同事？警局：內部調查中

台東縣關山分局傳出警員酒後細故毆打值班台值勤同事的離譜風紀案，甚至分局高層一度下達封口令。縣警局表示，內部已展開調查，且調查結果會對外說明，絕不包庇護短。議員據悉消息直呼「太扯了！簡直是松山分局的後山翻版」。

縣警局表示，由於這起事件發生於2年多前，近日得知消息後，即由督察系統展開調查，雖事證有限，但已採人證方式收集釐清，一旦查明真相屬實，將依法辦理，絕不包庇及寬待，對於調查結果，也會統一對外說明，請外界給予時間釐清。

關山分局關山派出所一名警員於2020年12月31日晚間8點所外飲酒返所時，和值班台值勤警員發生口角，未料，該酒醉警員徒手毆打值勤同事，導致同事身體多處擦挫傷，其他員警見狀將兩人拉開安撫情緒，並通知所長，所長也立即向上級報告。

不過，分局長官卻不想把事情鬧大，欲息事寧人，下達封口令。事後施暴的警員非旦未受偵辦，連行政處分也沒有，反倒是受害的警員被派調更偏遠的利稻派出所，這讓當事人無法接受，其他員警也對於分局消極處理方式感到不滿與不平。

關山分局一名警員私下透露，當時整個分局都知道這件事，原以為分局長官會秉公處理，但最後卻被壓下來，明明就有人證，物證也有，督察那邊好像也以查無事證結案。另有警員說，當時在那個氛圍環境下，只能敢怒不敢言。

議員林參天說，分局這種疑似吃案的動作，太扯了，相關處理的長官應該接受調查，這已經有瀆職及包庇的嫌疑，建議警局要好好查明事實，該懲處就懲處，不要讓後山警界蒙羞，成為松山分局的翻版，他希望警局主動調查，不要草率結案。

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