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摔車脫臼要國賠逆轉一毛都沒有 原因是他拿「網路照片」當證據

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

葉姓男子4年前騎機車行經大直路段時打滑自摔倒地，鎖骨間關節脫臼，他認為台北市停車管理工程處取消停車格，僅用黑色路線漆塗黑，沒有完全刨除標線，防滑效果不佳，是肇事主因，提告請求國家賠償，一審判停管處應賠24萬餘元，但台北地方法院二審逆轉改判停管處全部免賠確定

葉提告主張，他2019年8月16日上午7時許，騎機車行經台北市明水路和北安路口，煞車減速輾過塗黑的停車格標線而打滑摔倒，導致右側肩胛峰鎖骨間關節脫臼。

葉認為停管處取消停車格，卻沒有刨除標線，僅以黑色路線漆塗黑，防滑效果不佳，未善盡妥善管理及維護責任，請求國家賠償看護費、醫療費、交通費、不能工作損失等，共計39萬餘元。

北市停管處表示，塗銷停車格標線使用的材料都符合品質要求，設置管理沒有缺失，而葉沒有舉證事故發生與路線漆塗黑標線有何因果關係；縱使認定停管處有賠償責任，葉高度疲勞駕駛也有過失，應依過失比例扣減賠償金額。

台北地院簡易庭一審判停管處應賠償24萬餘元；案件上訴，台北地院二審合議庭指出，受傷照片、診斷證明書只能證明葉騎車倒地摔傷，且網路搜尋的停車格照片不是案發當時的現場照片，不足以證明葉是因為以路線漆塗銷停車格而打滑摔車。

再者，葉發生事故時沒有監視器畫面，警方事故資料也沒有記載確切位置和肇事經過，又葉倒地位置與相關停車格位置有一段距離，周邊也沒有輪胎煞車或刮地痕跡。

二審指出，根據證據資料均無法認定葉是因塗銷停車格而打滑摔倒，兩者之間沒有因果關係，認為停管處不用負擔賠償責任，逆轉改判葉敗訴，停管處一毛都不用賠。

停車格標線以路線漆塗黑示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
停車格標線以路線漆塗黑示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

北市 自摔

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