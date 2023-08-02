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出軌妻手機閃「避孕」訊息 夫蒐證反遭索60萬...法院判免賠確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張姓工程師凌晨發現林姓妻子的手機螢幕顯示LINE訊息，懷疑妻子外遇，解鎖後發現簡訊內容竟是「來的第一天吃」「吃完最後一顆」等避孕藥資訊，他翻拍對話內容，反遭林女控告妨害電腦使用罪，被處拘役50日。林女提刑事附帶民事訴訟，要求張賠60萬精神慰撫金，台灣高等法院認為她出軌，且抓姦蒐證不易，判張不用賠償。

這對夫妻育有2名小孩，2020年3月18日已經法院調解離婚。林姓女子在2019年1月間因與情夫有包含性交3次等不正常往來，士林地方法院判她須賠償張姓丈夫30萬精神慰撫金。

林姓女子表示，和張姓前夫互知對方手機密碼，但張卻在2019年1月29日凌晨2、3點時偷偷拍下她手機的LINE對話訊息，因張在1月22日向她提起損害賠償訴訟，還把「證據」附在民事起訴狀內，她這才知道手機內容外洩。林女向台北市警南港分局報案，士林地檢署依無故入侵他人電腦相關設備罪起訴張，張想抓姦卻反吃上拘役50日罪責。

林女提刑事附帶民事訴訟，求償60萬元，並表示她的隱私權、秘密通訊權遭侵害，精神痛苦，前夫應賠償精神慰撫金。

張姓工程師表示，前妻2018年底沉迷線上遊戲，兩人關係逐漸冷淡、常起摩擦，2019年1月29日凌晨他發現她的手機連續顯示要她服用避孕藥的訊息，驚覺她出軌，而且一定有發生性行為才會要吃避孕藥。張說，解鎖手機將對話錄影存證，是提起民事訴訟最小侵害手段的證據保存行為，符合比例原則，且是面對妻子現時侵害他配偶權的「正當防衛行為」，依民法第149條規定不負損害賠償之責。

張說，當下他無從求助法院或其他機關，而且要刪LINE訊息很容易，他有必要即時保全證據，這屬「自助」行為。

高院民事庭認為，在張沒解鎖之前，就可以看到「妳明天來」、「就開始吃」、「正常不是28天10一個周期」、「一般女生經期大概25、6天」等服用避孕藥訊息，而且在夫妻倆關係冷淡之際，竟然還有人傳送訊息提醒如何避孕，行為已破壞婚姻圓滿。

高院指要蒐證侵害配偶權極不容易，張也不是以竊取密碼或其他不法方法解鎖妻子手機，錄影也未做他用，他的正當防衛符合比例原則，未逾越必要程度，也沒防衛過當。高院認為即使林女的隱私權、秘密通訊權受侵害，依民法規定張也不用負責。

雖然張有刑事責任，但附帶民事訴訟經送於民事庭後，即為獨立民事訴訟，不受刑事判決拘束，高院判張無須賠償，林女不得上訴確定。

林姓女子偷腥，反告張姓丈夫偷拍她的手機LINE對話，張被依無故入侵他人電腦相關設備罪判拘役50日。林女提刑事附帶民事訴訟，要求張賠60萬精神慰撫金，台灣高等法院認為她出軌，且抓姦蒐證不易，判張不用賠償。記者王宏舜／攝影
林姓女子偷腥，反告張姓丈夫偷拍她的手機LINE對話，張被依無故入侵他人電腦相關設備罪判拘役50日。林女提刑事附帶民事訴訟，要求張賠60萬精神慰撫金，台灣高等法院認為她出軌，且抓姦蒐證不易，判張不用賠償。記者王宏舜／攝影

民事訴訟 LINE

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