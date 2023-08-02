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宜縣補習班餵藥 業者「無惡意」緩起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

在宜蘭壯圍鄉開設補習班的靳姓女子，未經醫師許可餵服三級管制藥品「利他能」給學童，遭宜蘭縣府社會安全網通報，送地檢署偵辦；檢方認定靳女違反醫師法第28條，考量犯後態度良好，且動機是為了增進學童學習效果，沒有惡意，處以緩起訴2年。

縣府教育處表示，已勒令補習班暫停招生，並向教育部提報靳女為不適任教職人員，目前正在複審，如確定不適任，由於她是補習班負責人，可能會導致補習班停業。

利他能Methylphenidate成分，是國內三級管制藥品，常用於治療兒童過動症，非經醫師開立處方箋不得使用。檢方調查，靳女今年4月中，代為保管班上學生經醫師開立處方箋的利他能，擅自餵服其他2名學生服用，告訴家長是「聰明藥」。

縣府6月14日透過社會安全網掌握消息，警方17日持搜索票上門搜查，扣得利他能藥錠51顆，並傳訊靳女等人，依涉犯醫師法第28條「未取得醫師資格而擅自執行醫療業務」、毒品危害防制條例等2項罪嫌將靳女送地檢署偵辦。

檢方偵訊中，靳女對餵服利他能一事坦承不諱，表示她的孩子曾有學業問題，服用利他能後有顯著改善，認為該藥可以增進學習效果，才給學童服用；她不知道利他能含有三級管制藥品成分，否認違反毒品危害防制條例。

縣府協助學童尿液篩檢，10人全呈陰性，不過尿檢有時效問題，檢方結合靳女口供，以及家長、學童和證人的證詞等證據，認定餵服2位學童，違反醫師法第28條；毒品危害防制條例部分，利他能外型與常見毒品不同，一般社會大眾無從判斷是否為管制毒品，難以認定靳女違反該法。

檢方考量，靳女雖犯醫師法，動機非惡，造成危害也不重大，一時疏失誤觸刑典，已受到警惕，依刑事訴訟法第253條之1第1項、第253條之2第1項第4款，處以緩起訴2年，另應支付20萬元處分金。

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