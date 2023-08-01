盛怒殺死鄰居…死者家屬求償千萬元 老翁當庭同意全賠

基隆市許姓老翁在盛怒之下，持刀殺死長期失和的黃姓鄰居，一審被判刑14年。死者的媽媽、妻子和子女提起刑事附帶民事訴訟，共求償1050萬元。基隆地院開庭時，許男同意賠償，法官判許敗訴，應如數賠償。全案可上訴。

判決指出，許男在公寓2樓獨居，退休後罹患低落性情感疾患，原本易怒個性更行暴躁。他認為3樓黃姓住戶製造地板及牆壁噪音，常找黃理論，2人屢有口角衝突。去年111年6、7月開始，許男精神疾患惡化，認為遭黃以「三字經」辱罵，去年8月下旬在自家後陽台，與3樓陽台黃男發生爭吵。

許男當天從廚房拿出水果刀，將刀藏放機車置物箱，以便隨時對付黃男或對他有敵意的人。去年9月2日晚間8點多，許男趁黃男下樓倒垃圾時，質問黃為何製造噪音，黃否認且不予理會，許男後來拿出機車置物箱水果刀，刺死黃男。

警方隔天逮捕許男送辦，檢方偵查後依殺人罪嫌起訴。基隆地院審理後，判處許男14年徒刑。檢方上訴，全案目前由高等法院審理中。

黃男的媽媽、妻子和一對子女向許男提起刑事附帶民事訴訟， 4人訴請許男賠償醫療費用、殯葬費用、扶養費用和精神撫慰金共1050萬7777元。

基隆地院今年6月15日言詞辯論期日，許男當庭表示同意4名原告的請求。法院指依法應不調查原告主張法律關係是否存在，而以許男同意賠償做為敗訴判決基礎，判決許男應賠4人共1050萬7777元。全案可上訴。