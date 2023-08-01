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「死亡彎道」彰化139縣事故頻傳 違規逾期未繳「這類人」是大宗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化139縣道20K處頻頻發生交通事故，有「死亡彎道」之稱，5年內已經有11人因交通事故而死亡，法務部行政執行署彰化分署近期針對該路段違規裁罰案件進行列管，目前有74件移送執行，許多是因超速、無照駕駛的年輕人未繳納罰鍰被催繳。

彰化分署調查，南投市20歲黃姓男子，在駕駛執照吊扣期間，於2022年3月16日在139縣道9.8公里處，以超過規定之最高時速超過公里至80公里的速度駕駛普通重型機車，遭員警開單舉發，被罰8千元，後來再度無照騎車上路，又被罰６千元，台中區監理所共裁罰共1萬4000元，因逾期未繳納，遭移送彰化分署執行。

彰化分署執行官江佳蓉說，彰化分署收案後先以傳繳通知書通知繳納，但黃男未理會，因此扣押黃男郵局帳戶存款，因是足額扣押，經核發收取命令後由郵局將款項解繳移送機關，已全數徵起。

另設籍彰化縣員林市的18歲曹姓少年、彰化市的17歲葉姓少年及北斗鎮的20歲周姓少年，分別於２０２２年7月23日、7月9日及5月22日，未領有駕駛執照駕駛機車，騎經139縣道時遭員警開單舉發，台中區監理所分別裁罰9000元，都因逾期未繳納而移送彰化分署執行，彰化分署收案後即對各該少年的法定代理人寄發傳繳通知，並協助其繳納罰鍰，案件皆全數清償。

彰化139縣道20K處頻頻發生交通事故，法務部行政執行署彰化分署近期針對該路段違規裁罰案件進行列管，目前有74件移送執行。圖／彰化分署提供
彰化139縣道20K處頻頻發生交通事故，法務部行政執行署彰化分署近期針對該路段違規裁罰案件進行列管，目前有74件移送執行。圖／彰化分署提供

郵局 彰化 交通違規

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