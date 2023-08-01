雞排妹告記者寫「床戰超過50人」新聞 士林地檢以加重誹謗罪起訴

三立新聞網娛樂組林姓記者，去年在雞排妹鄭家純結婚隔天，寫下標題「雞排妹床戰超過50人」新聞，雞排妹氣憤不滿早已澄清過的事件，又被寫下肯定句標題，不能忍說到做到提告。士林地檢署日前偵結，認定林姓記者無查證，涉加重誹謗罪嫌依法起訴。

雞排妹今年1月在臉書發文指出，去年有個很離譜的記者，在無查證的情況下，在她結婚隔天，寫了一篇新聞標題是「雞排妹床戰超過50人，閃婚日男原因曝光」雞排妹稱當日就到文章下澄清，「我只是訪問過一個自稱性經驗豐富的男性公眾人物，而對方又不想說人數來證明他的自稱，所以我問他有沒有超過50人，當對方說沒有，我回應跟真正的玩咖相比也還好。」

發文指出，2年前有些記者將她和受訪者的對話「影射性經驗超過50人」當時也就澄清過，新聞仍可搜尋，但林姓記者當初也寫影射新聞，2年後又在她結婚隔天「寫這種肯定句為標題的新聞，抱歉我不能忍，說到做到有提告」。雞排妹指出，開庭時記者辯稱大家都這樣寫，所以以為是真的，但事實是記者的主管道歉，記者卻在開庭時耍賴，還說貼文是小編發的，小編真的是被拖下水。

檢方起訴指出，林姓記者去年11月3日，涉加重誹謗，寫下標題「雞排妹床戰超過50人」文章，內文提到雞排妹過去大方分享床戰人數「50人是最低標準」等不實內容，並透過不知情的社群小編，轉載在「娛樂星聞」網站上，不實報導內容足以損害名譽。

檢方依林姓記者的道歉訊息，學姊受不了影片逐字稿，2年前媒體報導澄清為不實言論新聞資料等證據，認定記者未經查證刊登新聞，撰寫文章與訪問內容不符，記者涉加重誹謗罪，依法起訴。另社群小編及三立電視公司負責人則獲不起訴。