600貨櫃海漂危機…遭疑背後原因不純 專案小組還原沉船始末

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月21日因船身進水傾斜沉船，逾600只空貨櫃散布高雄外海，危害航道還造成漏油，一度遭質疑恐影響國安，背後原因不單純，但據了解，「天使輪」疑在南亞就「邊開邊進水」，撐不到香港維修就沉船，棄船人員有攜出航海日誌，專案小組正比對航海日誌及船員說法釐清真相。

據了解，天使輪前一站為大陸大連港，但早在靠泊大連前，船員就發現船身進水，由於船隻未裝載貨櫃，空船載重輕，進水區域水深約小腿以下，前往大連航程中，進水還在「可控」範圍內。

後來「天使輪」於大連港裝載千只空櫃準備前往歐洲，卻因船身載運空櫃，造成重量加重，進水情況加劇，上月初行駛至高雄外海時，船艙水深就達1人高度，整艘船「邊開邊進水」，原本前往香港維修的計畫也無法順利成行。

船員發現船艙進水後，曾利用抽水機控制水深，卻卡在找不到漏水點，無法控制水位，在高雄外海時，曾計畫派潛水人員協助，因海象差無法成功下潛，最後歷經多日救援，側傾逐漸加劇，最後造成沉沒悲劇。

海委會鎖定宣布棄船的亞塞拜然籍船長釐清真相，但該名船長也是登船後，才發現船隻進水，與船員嘗試救援無效，才斷然下棄船決定，一行人上岸時，還滿臉驚恐。

據悉，「天使輪」沉沒前，船長曾向航港局、船務代理公司申請緊急進港，疑因傳達過程有誤，緊急進港要求未獲准，是否是船長、船代及航港局交涉過程有誤，造成天使輪錯失進港堵漏機會，全案仍待進一步調查釐清。

「天使輪」21日沉沒後，由於貨櫃沿海流南漂，航港局為此發布航行警報，加上正值漢光演習期間，且該輪又是從大連港出發，總總因素加總後，危及國安的傳聞四起，還有人將沉船比做陰謀論，懷疑背後暗藏「不對稱作戰」手段。

最高檢已先於7月24日將全案發交高雄地檢署，指示雄檢指派檢察官偵辦查明相關事實，並將調查結果陳報最高檢察署，昨再召開專案會議，最後達成26項偵查共識，最高檢今正式具文將上述偵查共識發交雄檢，指示後續偵辦作為。

天使輪沉沒後，有約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，海委會也監測發現船上500噸燃油往外洩，朝北北西方向蔓延達13公里，正著手清汙；海保署也兩度開罰30和60萬元，目前船長、大副、輪機長及船員等重要船員，已被依海洋汙染防治法規定限制出境，以便後續調查。