保齡球館拍賣3度流標 嘉義分署：不排除再減價拍賣

行政執行署嘉義分署今天下午舉行聯合拍賣會，當中嘉義縣中埔鄉「佳祿保齡球館」6261坪土地流標2次後，這次特別減價4708萬元連同土地上10筆未登記建物合併拍賣底價1億1630萬6000元進行拍賣，結果還是流標。嘉義分署表示，不排除再減價拍賣。

外界矚目的嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」6261餘坪土地，歷經2度減價拍賣流標後，這次再減價拍賣，底價從原來的1億6060萬元減價4708萬元，價格來到1億1352萬元，換算每坪底價從2萬5000元降到1萬8000元，連同土地上10筆未登記建物（278萬6000元）合併拍賣，全部拍賣底價1億1630萬6000元。

嘉義分署下午舉行聯合拍賣會，嘉義縣市不動產在下午2點30分投標、3點開標，現場有不少民眾到場，結果保齡球館還是沒有人投標，宣告流標。分署人員私下表示，之前曾接過不少詢問電話，沒想到在最後一刻還是沒有人投標。

分署表示，執行官收到公文後再與債權人聯絡，依法定程序處理，該案不動產還有它的價值在，不排除會再進行減價拍賣。

「佳祿保齡球館」在80年代興盛一時，門口的大型保齡球瓶曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落，欠繳的房屋稅及地價稅截至目前為止約275萬元。之前經多次法拍都以流標收場。嘉義分署自今年3月起重啟法拍程序，因拍賣土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速道路，交通十分便利，發展可期。該處相鄰2筆土地在第一次拍賣時就拍定，本件大面積土地減價拍賣公告一經發出就吸引許多民眾來電詢問。