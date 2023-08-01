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台中警騙績效拿嘉獎 猛查自己刑案紀錄再判6月徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第5分局楊姓警備隊員為增加線上查緝績效，誘使通緝犯假稱遭逮過程騙得1支嘉獎，被依偽造公文書判1年3月，緩刑4年；未料楊被揭發後沒收斂，又以「查捕逃犯」名義登入警政署系統，猛查自己、同事刑案資料近百次，法院再依偽造公文書罪判他6月，不得易科也未宣告緩刑，可上訴。

檢警調查，楊姓警員（53歲）2018年1月8日為增加線上查緝犯罪績效，誘使羅姓通緝犯在筆錄中虛偽陳述遭逮過程，楊男2021年3月14日為圖「執行護童專案」守望勤務線上查獲績效，將1名自行到案的通緝犯謊報是他查獲拿到1支嘉獎；法院依2個偽造文書罪判他1年3月，緩刑4年。

楊員在前案被偵辦過程，他為查詢自己、王姓同事的刑案資料，2021年7月28日起以每日數次、相隔沒幾天一再查詢頻率，利用上班時間在第5分局辦公室內假借查詢查緝逃犯用途，登入內政部警政署警政知識聯網的刑案資訊查詢系統。

檢方查出，楊男直至2022年3月26日被查獲為止，在「查詢用途」登載不實事項一共查了自己、同事刑案紀錄多達98次，損害警政署電腦記憶體內的正確性。

楊犯後均坦承不諱，有相關電磁紀錄可佐；台中地院查，楊員從警長達34年，對於使用該系統歸規範不可推諉稱不知，考量楊犯行雖屬可議，但其動機是為了解自己刑案偵辦狀況，加上損害非重大，王姓同事也稱沒受害、不提告，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院指出，王身為警察人員，明知擁有國家公權力查詢個人刑案資料，竟藉此損害警政署資訊管理系統正確性，考量他犯後坦承等一切情狀，依公務員登載不實準文書罪判他6月徒刑。

台中第五分局。記者曾健祐／攝影
台中第五分局。記者曾健祐／攝影

通緝 績效 偽造文書 警察

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