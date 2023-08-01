不想參加基地鑑測！陸軍保防官竟偽造醫師證明 挨罰拘役40天

駐地在高雄旗山陸軍四支部運輸兵群的李姓上尉保防官，因不想參加基地鑑測，竟在測驗前四天，上繳自行偽造開立的免技測證明書，怎料，手法粗糙被承辦員識破，案經高雄憲兵隊偵辦後，全案依偽造特種文書罪，判處李男拘役40天，得易科罰金。

判決書中，時任職業軍人的李男，於去年初偽造國軍高雄總醫院左營分院戴姓醫師的印文，開立免技測證明書，他在憲兵偵詢時坦承供稱，這只文件是他借用屏東友人家中的電腦製作，僅僅只是為了規避體測訓練。

法官審酌，李男犯行足以有損我國軍體能管理正確性，應予非難，加上緩起訴處分未於期限內履行負擔，以致前開處分遭撤銷，造成司法資源徒耗，不過，他犯後均坦承犯行，犯後態度尚可，量處拘役40天，如易科罰金以千元一日折算。