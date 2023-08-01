天使輪沉沒案一度影響國安 最高檢、雄檢達26項共識查背後原因

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月20日因船身進水傾斜沉船，上千只空貨櫃落海妨害航道安全加上漏油，一度危及漢光演習，影響國安。檢方除已針對公共危險及海洋汙染防治法罪嫌偵辦，檢察總長邢泰釗昨更召開專案會議，與高雄檢方達成26項偵查共識，最高檢今將上述共識發交雄檢參考，要求儘速釐清事實。

天使輪沉沒後，有約600只空貨櫃漂流於高、屏外海；海委會也監測發現船上500噸燃油往外洩，朝北北西方向蔓延達13公里，正著手清汙；海保署也兩度開罰30和60萬元。雄檢為釐清可能犯罪，已將船長、大副、輪機長及船員等19人限制出境，以便後續調查。

最高檢指出，天使輪因不明原因沉沒，該船共載有1349只空貨櫃，其中約600只落入海中漂流或沉沒。由於全案為攸關公共利益的社會矚目案件，檢察總長邢泰釗昨與高雄高分檢檢察長費玲玲、雄檢主任檢察官及承辦檢察官進行專案會議。

會中，檢方就背景事實釐清，以及證物鑑定、人員訊問、其他待查事項偵查作為進行充分討論，最後達成26項偵查共識。最高檢今正式具文將上述偵查共識發交雄檢，指示後續偵辦作為。