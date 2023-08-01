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夫稱妻玩股票賠五百萬打死她 真相竟疑是邪教謀財害命

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

53歲林姓男子今年4月持棍棒在新北市樹林區「無極慈玄堂」毆打妻子重傷致死，原本林男稱是因妻子玩股票賠光退休金不滿，收押後卻改口坦承與70幾歲宮廟主韓女和大舅子為「懲罰」妻子才會持棍棒打她，怎料妻子沒了呼吸，新北地檢署依傷害致死罪起訴三人，適用國民法官法。

檢方調查，林妻娘家一家長期信奉新北市樹林區「無極慈玄堂」，林男與妻子結婚後跟著信奉宮廟，聽從宮廟主70餘歲韓女指示。韓女要求林一家人若做錯事情就必須接受「懲罰」，即以木棍接受毆打，若說謊也需繳交一次10萬元的「罰金」。

去年4、5月起，韓女疑似因兒子工廠經營不順，極缺資金，竟開始找各種藉口與林男一家人「懲罰」林妻，並要林妻兩度貸款，其中100萬餘元直接交給韓女，其他金額則被韓女以各種名義收取「罰金」。而林男一家因篤信宮廟，對於韓女懲罰甘之如願，受到虐打的林妻更是一次都沒有對外求援過。

今年4月1日晚間9時許，韓女再以林妻說謊、做錯事等理由，找來林男、林的小舅子一同虐打林妻，隨後一夥人便在宮廟內休息，未料三人毒打致使林妻肋骨骨折、疑似輕微腦震盪後，引起誤吸入胃內容物窒息，並因此導致呼吸衰竭死亡。

三人起床後發現林妻已沒了呼吸，商討串供，由林男以「妻子玩股票賠光退休金，盛怒下莽撞打死她」為由替小舅子、韓女開脫。林男直到被收押禁見後都堅持這樣的說法，後來疑似考量到家中還有兩個正就讀大學與準備考大學的小孩，擔心沒人照顧，才向檢方翻供，其女兒也三人提告。

新北地檢署偵結後，依傷害致死罪起訴三人，並請法院依家庭暴力防治法加重林男與林的小舅子徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林姓男子因篤信邪教，與新北市樹林區「無極慈玄堂」宮主韓女、小舅子持木棍將妻子痛毆致死，新北地檢署今依傷害致死罪起訴三人。圖／聯合報系資料照
林姓男子因篤信邪教，與新北市樹林區「無極慈玄堂」宮主韓女、小舅子持木棍將妻子痛毆致死，新北地檢署今依傷害致死罪起訴三人。圖／聯合報系資料照

家人 退休金

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