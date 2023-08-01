假釋犯無照、酒駕害死人判3年3月 法官：毫無減刑必要

李姓假釋犯無照駕駛，酒後開車肇事，造成陳姓女乘客傷重不治。法院審理時，李拿100萬元希望與死者家屬和解，家屬不諒解，台北地院認為，李無減刑餘地，依酒駕致人於死罪判李有期徒刑3年3月。可上訴。

判決書指出，車禍發生後，李送往台北馬偕醫院救治，員警抵達醫院，李仍無法製作談話紀錄，無自首情事，無法依自首規定減輕其刑。

此外，李姓男子2022年1月21日假釋出獄，卻未能珍惜假釋機會，明知政府三申五令禁止酒駕，卻在假釋期間酒駕，還造成他人死亡，也沒法律上「情堪憫恕」的減刑必要。

判決說，政府經年累月利用各種傳媒宣導喝酒不開車，開車不喝酒，目的無非要減少酒駕悲劇一再發生，但李心存僥倖，與前座被害人都未繫上安全帶，雖坦承犯行，也就刑事責任與被害家屬以100萬元和解、當場支付，還由保險公司支付被害家屬200萬元強制責任險，仍未取得諒解。

合議庭認為，李有重傷害前科，案發時還在假釋中，依法量處有期徒刑3年3月，以示警惕。

李2022年9月2日凌晨0時在台北市「WAVE」夜店飲用香檳酒，凌晨3時25分駕車搭載陳姓女子自夜店大樓地下停車場開車上路，沿忠孝東路由東往西行駛；凌晨3時44分，車行經建國高架橋、民權東路口匝道前，自撞分隔島，造成陳女送醫急救3個多小時不治。

李肇事後送醫，警方測出李血液酒精濃度達201mg/dl，換算呼氣酒精濃度約為每公升1毫克，將李移送地檢署偵查、起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康