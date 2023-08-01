快訊

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

他轟信義區「豬隊友」拉低房價 在地不甩：生活機能超棒

他氣炸看YouTube「15秒廣告連發」 要升Premium會員？網狂讚超值得

詐騙集團假冒法院司法官 登門誆騙7旬婦涉販毒騙光存款

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年1幫詐騙集打著司法機關名義四處行騙，兩名7旬婦人以為自己涉嫌販毒，應要求交出銀行提款卡及存摺，遭詐騙集團領光存款42萬。取款過程中，有集團成員打算私吞4萬元，不過遭集團主嫌發現。台北地檢署今偵結，依涉犯洗錢防制法起訴涉案9人，該詐騙集團主嫌仍在通緝中。

據了解，楊姓男子及聶姓男子擔任集團車手，兩人去年佯裝為法院的司法官，誆騙70多歲吳姓婦人涉嫌販毒案件，如果要洗清罪嫌，就必須提供銀行提款卡及存摺。不僅如此，兩人還告訴吳婦不可以去法院，否則會被收押。吳婦一時緊張誤信，交出銀行卡及存摺，事後察覺有異，旋即報警。另一名沈姓婦人也因相似手法遭詐騙，同樣交出提款卡及存摺。

檢方指出，提款卡得手後，楊、聶兩人到提款機提領42萬元，負責監控兩人領錢的薛姓男子暗摃4萬元，將剩下38萬交由林姓男子收水。事後，該詐騙集團主嫌發現金額不符，向薛追討。兩名婦人存款化為泡影，檢警循線找到涉案9名詐騙集團成員，聶在偵訊時坦承犯行。北檢今偵結，依涉犯洗錢防制法起訴涉案9人；詐騙集團主嫌仍在通緝中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

去年1幫詐騙集打著司法機關名義四處行騙，兩名7旬婦人以為自己涉嫌販毒，應要求交出銀行提款卡及存摺，遭詐騙集團領光存款42萬。示意圖／聯合報系資料照片
去年1幫詐騙集打著司法機關名義四處行騙，兩名7旬婦人以為自己涉嫌販毒，應要求交出銀行提款卡及存摺，遭詐騙集團領光存款42萬。示意圖／聯合報系資料照片

詐騙集團 司法官 通緝 販毒

延伸閱讀

信詐騙簡訊投資泰達幣損失百萬 檢察官：需科技偵查法協助辦案

高雄男求職借老闆帳戶成詐欺共犯 慘遭罰款判刑3月

假交友詐騙遊戲點數 警統計：遊戲橘子件數居冠

王鴻薇爆料：im.B詐團稱受騙調查官可拿回利息 換不立案

相關新聞

邱毅被吉了！罵不要臉、禽獸不如 鍾沛君：講一次告一次

國民黨大安區立委參選人羅智強因先前倡議「政黨輪替大聯盟」遭侯辦執行長金溥聰批評，前立委邱毅跳出指控，金此舉是為讓其愛將台...

動員台商、台生返台投韓國瑜 長沙台商會長22日發監

長沙台胞投資企業協會會長林懷2019年因以餐會、招待食宿及補助機票等方法，動員大陸台商及台生返台，於2020年1月總統大...

甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬

台中廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣當話術，吸引被害人砸錢最終血本無歸，警方今年初掌握情資，7月陸續抓到廖男及旗下幹部，...

周玉蔻節目稱「區公所的人都顏家指揮」 民視挨罰40萬官司結果曝光

周玉蔻前年在民視「辣新聞152」節目和來賓質疑台中立委補選事務不公，她稱「區公所的人都是顏家指揮」，國家通訊傳播委員會（...

詐騙集團假冒法院司法官 登門誆騙7旬婦涉販毒騙光存款

去年1幫詐騙集打著司法機關名義四處行騙，兩名7旬婦人以為自己涉嫌販毒，應要求交出銀行提款卡及存摺，遭詐騙集團領光存款42...

迷百家樂拿公款441萬還債 泰豐輪胎工會前理事長起訴

泰豐輪胎工會前理事長何光森，因沉迷百家樂積欠賭債，竟利用職務之便，侵占工會441萬餘元款項，事後為免東窗事發，還拒絕工會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦