詐騙集團假冒法院司法官 登門誆騙7旬婦涉販毒騙光存款

去年1幫詐騙集打著司法機關名義四處行騙，兩名7旬婦人以為自己涉嫌販毒，應要求交出銀行提款卡及存摺，遭詐騙集團領光存款42萬。取款過程中，有集團成員打算私吞4萬元，不過遭集團主嫌發現。台北地檢署今偵結，依涉犯洗錢防制法起訴涉案9人，該詐騙集團主嫌仍在通緝中。

據了解，楊姓男子及聶姓男子擔任集團車手，兩人去年佯裝為法院的司法官，誆騙70多歲吳姓婦人涉嫌販毒案件，如果要洗清罪嫌，就必須提供銀行提款卡及存摺。不僅如此，兩人還告訴吳婦不可以去法院，否則會被收押。吳婦一時緊張誤信，交出銀行卡及存摺，事後察覺有異，旋即報警。另一名沈姓婦人也因相似手法遭詐騙，同樣交出提款卡及存摺。

檢方指出，提款卡得手後，楊、聶兩人到提款機提領42萬元，負責監控兩人領錢的薛姓男子暗摃4萬元，將剩下38萬交由林姓男子收水。事後，該詐騙集團主嫌發現金額不符，向薛追討。兩名婦人存款化為泡影，檢警循線找到涉案9名詐騙集團成員，聶在偵訊時坦承犯行。北檢今偵結，依涉犯洗錢防制法起訴涉案9人；詐騙集團主嫌仍在通緝中。

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