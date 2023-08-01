邱毅被吉了！罵不要臉、禽獸不如 鍾沛君：講一次告一次

前立委邱毅昨在節目中痛罵鍾沛君「不要臉」、「禽獸不如」，鍾沛君表示，已請律師提告。圖／聯合報系資料照

國民黨大安區立委參選人羅智強因先前倡議「政黨輪替大聯盟」遭侯辦執行長金溥聰批評，前立委邱毅跳出指控，金此舉是為讓其愛將台北市議員鍾沛君上位，遭鍾痛批「邏輯狗屁不通」，邱毅昨天在專訪被問到此事，痛罵鍾「不要臉」、「禽獸不如」，針對這些言論，鍾沛君表示，以委請律師提告，更放話「講一次，告一次」。

邱毅日前表示，金溥聰批評羅智強目的就是要撤銷其立委提名，使他的愛將鍾沛君上位，遭鍾痛批，邏輯狗屁不通，直言邱毅故意混淆根本是「張飛打岳飛」。

不過邱毅昨天上資深媒體人黃光芹節目，被問到此事，邱毅一度激動飆罵，「你鍾沛君還有不要臉敢講這種話，這叫做禽獸不如你知道嗎？」「人不懂飲水思源、知恩圖報，你國民黨的人沒有我打下江山，你鍾沛君做什麼議員啊，你還有臉這樣講我。」

鍾沛君針對邱毅言論，今天再發文指出，邱毅在直播中罵她「不要臉」、「禽獸不如」，已委請律師提出民刑事訴訟，更表示「講一次，告一次」。