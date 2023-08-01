迷百家樂拿公款441萬還債 泰豐輪胎工會前理事長起訴

泰豐輪胎工會前理事長何光森，因沉迷百家樂積欠賭債，竟利用職務之便，侵占工會441萬餘元款項，今天被桃園地檢署依業務侵占罪起訴。示意圖／Ingimage

泰豐輪胎工會前理事長何光森，因沉迷百家樂積欠賭債，竟利用職務之便，侵占工會441萬餘元款項，事後為免東窗事發，還拒絕工會監事對帳，直至公部門介入調查才曝光，今天被桃園地檢署依業務侵占罪起訴。

據了解，何光森（51歲）自2020年6月起擔任泰豐輪胎工會理事長，期間經歷公司觀音廠裁員、中壢廠吹熄燈號，上百員工被迫離職和調動，他都站在前線為基層發聲。2021年5月工會刊廣告呼籲蔡英文總統重視美國課反傾銷稅，他也站在第一線籲請政府重視基層勞工。

但是，檢調查出何光森因沉迷百家樂，積欠賭債，為了償還債務，利用工會理事長保管工會存簿、大小章機會，挪用工會存款和自強基金441萬餘元，直至2021年8月拒絕監事對帳，勞動局介入稽核，發現工會存款只是5萬餘元，侵占犯行才曝光。

審理時，何男辯稱被賭債逼急，一時失慮才會挪用公款；全案除了何男自白，工會監事也證稱理事長不須他人審核即可從工會銀行帳戶提領現金，而何男2021年9月卸下理事長職務後，也償還了150萬元部分款項。

桃園市勞動局雖告發何男背信，但檢方認為背信是替他人處理事務時，以侵占以外方式損及他人權益，而何男行為應屬業務侵占罪，且由於犯行有接續性，應以一罪論處。