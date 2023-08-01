待業男養柯基犬、柴犬、鸚鵡「把牠們關到死」 法官判拘役再重罰20萬

王姓男子在台北市區承租房屋，屋內飼養柯基犬、柴犬與鸚鵡，卻讓牠們長時間因飢餓導致營養不良死亡，房東發現後報警，王被起訴。台北地院審理，依違反動物保護法判王拘役20日，併科罰金20萬元。可上訴。

檢察官指控，40歲的王姓男子2021年11月9日向彭屋主承租大樓，並在屋內飼養柯基犬、柴犬各1隻、鸚鵡1隻，他身為飼主，但未提供食物、飲水及適當的生活環境，造成犬隻、鳥隻長期處於挨餓又營養不良狀態。

2022年11月10日，房屋租約到期，王藉故拖延將租處房屋返還；12月21日，房東進入屋內，發現現場有關在籠子內的犬隻、鳥隻的屍體，通知動物保護處勘查，籠內沒有任何食物、飲水，警方查辦王，檢方將他起訴。

法院審理時，王認罪，法官認為王犯動物保護法「致動物重要器官功能喪失罪」，對王論罪。

判決書指出，王不知尊重動物生命及保護動物，於飼養期間，未提供適當之食物、飲水給飼養的犬隻及鳥隻，也不適當清理犬隻及鳥隻的排泄物、食用完的穀物殼，造成犬隻、鳥隻死亡。