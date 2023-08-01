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高雄男求職借老闆帳戶成詐欺共犯 慘遭罰款判刑3月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄陳姓男子借出銀行帳戶、金融卡供公司轉帳使用。本報資料照片
高雄陳姓男子借出銀行帳戶、金融卡供公司轉帳使用。本報資料照片

高雄34歲陳姓男子去年赴二手車行求職，當時老闆以每月2萬5千元，向陳男租借存摺、金融卡供公司轉帳用，而明知帳戶恐被不法使用，陳男禁不起誘惑仍對價出租，致使周姓男子損失近88萬5000元，橋頭地方法院依洗錢防制法判他3月徒刑，併科罰金2萬元。

判決書指出，詐騙集團在去年6月底利用LINE誘惑嘉義周男做期貨投資，周男因而匯款88萬5000元至詐團指定帳戶；而詐團為分散風險四度轉匯金流帳戶，藉以製造斷點隱匿金流去向，而陳男的帳戶，已是詐團使用的第四層金流轉匯戶頭。

嘉義警方獲報循線找出第四層金流帳戶來自高雄，並約談陳男到案調查，但陳否認犯行。陳說，當初應徵二手車行的外務買賣工作，當時借用私人帳戶供公司轉帳，他直言「我不知道會把帳戶拿去做壞事!」所領2萬5千元為月薪，並非出租存摺的代價。

事後，警方雖從陳男與車行老闆等人的對話群組中，發現陳男與詐團有試圖串供刪文的紀錄，但陳男在法院審理中，自白犯行並與周男調解約定分期賠償3萬元，讓周男具狀請求法院予以從輕量刑。

法院審酌，陳男確有助長犯罪，使詐團成員得以逃緝的社會危害，雖他本身並沒有實際參與詐欺取財、一般洗錢的犯罪行為，兼衡其自陳大學畢業，無業，未婚，無子女等，判處他3月有期徒刑，併科罰金2萬元。

嘉義 老闆 洗錢

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