桃園野馬富少撞死女騎士 精神治療1年多有成效免繼續監護將入獄

桃園野馬富少葉姓男子時速破百闖紅燈撞死女騎士，因精神鑑定認為辨識行為下降，入醫療院所監護治療1年多已有成效，法院裁定免予繼續監護。圖／報系資料照

桃園「野馬富少」葉姓男子2021年以時速破百闖紅燈撞死巫姓女騎士，一審依過失致死等判4年8月，二審以葉處智能不足邊緣，已賠家屬510萬元，撤銷改判2年6月確定；因葉判決前已被裁定入醫院監護處分3年，檢方以他治療1年多已達成效，聲請免予繼續執行經法院裁准，葉另將入獄執行。

台中高分檢檢察官聲請指出，葉男犯妨害公眾往來致死經苗栗地院於刑事判決前，2022年2月24日裁定他令入相當處所施以監護3年確定，苗栗地檢同年3月4日命其入醫療院所，葉男執行監護處分至今已1年4月，經苗檢監護處分評估小組會議評估葉已達治療成效，無繼續監護處分必要。

台中高分院根據苗檢會議、醫院診斷證明，及相關裁定、判決等，認定葉男無監護處分必要，檢察官聲請有理由應予准許，裁定葉男監護處分免予繼續執行。

檢警調查，葉男（23歲）常在臉書炫富，2021年父親節就曾開黃色野馬在台南街頭逆向狂飆，還於IG嗆聲「槍殺陳時中」鬧上新聞，時隔一周同月14日清晨5點多，葉又開野馬在苗栗頭份自強路、民族路口闖紅燈迴轉，以時速106至112公里沿竹南鎮台一己線狂飆。

葉再闖紅燈撞上巫姓女騎士，害她在空中翻轉多圈重摔，全身骨折慘死，葉肇事後被民眾目擊爬上車自拍，還在IG發文稱「她原本全沒心跳，如如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，網友撻伐痛批毫無羞恥心。

苗栗地院一審勘驗行車記錄器，發現他時速高達106公里闖紅燈撞上巫，因葉肇事後當場向員警表示為肇事人，法院認符合自首予以減刑，另送精神鑑定發現他19、20歲出現被害妄想症狀，落於邊緣性智能不足。

但一審發現，葉明確說「想闖紅燈就闖」等心態，還稱「想在路上帥一下」、「秀一下飄移給人看」等，自認技術高超、反應靈敏，對用路人安全毫不在乎，認為他辨識能力無顯著降低，不依刑法第19條減刑，直言不能僅以罹患精神疾病就可脫罪、減刑，依過失致死等罪判他4年8月。

台中高分院二審查，葉2019年跑到桃園機場自稱台灣總司令，要去找習近平談反送中企圖強行通關結果被強行送院治療，又自稱坐在蔡英文旁邊可感應等，另傳鑑定醫師作證、比對葉IG發文等，二審認同精神鑑定結果，認為葉受精神病症影響，辨識行為能力顯著減低。

二審依刑法第19條予以減刑，並考量葉男一審後已經和被害家屬賠償510萬元達成調解等事由，撤銷原判決，改依妨害公眾往來、過失致死罪，各判他7月、2年2月，應執行2年6月，經上訴最高法院駁回確定。