3萬2買博美回家養3個月病死怒告犬舍詐欺 檢不起訴

張女花了3萬2000元購入博美犬，養了3個月病死，怒告蘇姓犬舍老闆詐欺，檢方認為蘇女無詐欺犯意，偵結不起訴。博美犬示意圖。本報資料照片

張姓女子和謝姓男友今年2月到高雄巿三民區一家寵物店，花了3萬2千元購入一隻博美犬，結果養了3個月，愛犬就病重喪命，氣得張女對寵物店蘇姓女負責人提告詐欺。檢方調查後認定，生病有很多因素，蘇女不見得知道博美會生病，不構成詐欺，偵結不起訴。

檢方調查，今年2月2日晚間8時許，張女和謝男一起到蘇女經營的寵物店挑選狗狗，最後看中一隻博美犬，兩人越看越喜歡，花了3萬2千元收入囊中。

但博美回家2周後，陸續出現小咳嗽，之後大小病狀不斷，最後在養了3個月後，於今年5月15日病重身亡，張女質疑蘇女早知道博美有病，當時還高價賣給她，氣得對蘇女提告詐欺。

雄檢偵辦時，蘇女喊冤，稱狗狗交接時已有明確告知健康狀況，也告訴張女博美要怎麼養，結果她們卻把狗狗帶去寵物餐廳，讓只能吃軟食的狗狗吃寵物餐，而且狗狗死掉後，兩人還到店要討論再買一隻，如果狗狗不健康，為什麼還要再買？

檢方認為，當時張女和謝男是親自到店挑選，如果這隻博美早有病徵出現，兩人不可能選中牠，另外，動物健康狀況難以預測，疾病到底是先天因素造成，還是有外力影響所致的原因很多，不能僅因博美健康出狀況，就推論蘇女賣的是病犬。

檢方綜合事證，認為張女當時簽約時，蘇女已有提供24小時保固，契約就已考量小犬健康的不確定性，張女身為成年人，審閱契約後出於自由意識簽名，蘇女應無施詐可能，偵結不起訴蘇女。