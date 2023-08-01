全球最美房「梯田山」民宿老闆強抱人妻同眠 判賠10萬確定

曾是台灣唯一入選Airbnb全球十大最美房源「梯田山」民宿的負責人蔡昇達，被已婚女性友人指控偷看洗澡、從後方摟抱睡覺，台北地方法院認定蔡確實侵害女子身體自主權，判賠10萬元。蔡上訴，台灣高等法院認為事證明確，駁回確定。

女子提告主張，自己和蔡是朋友，2020年2月18日她拜訪蔡的梯田山民宿，原先沒有計劃留宿，但蔡席間飲酒不便開車載她離開，且時間太晚無法安排獨立房間，她只好依蔡的建議，留宿在蔡樓中樓房間的2樓。

女子指出，蔡深夜趁酒意窺視她沐浴，並趁她只穿上衣和內褲就寢，擅自躺在她的床上、鑽進棉被中，從背後抱住她，侵害隱私、身體自主權，請求蔡賠償51萬元。

蔡反駁，他隔天清晨醒來，發現女子背對躺在自己的手腕附近，但他對雙方互動過程沒有記憶，且女性友人離開民宿時也沒有異狀，還在臉書發文稱心情愉悅，想要再拜訪民宿。

蔡指出，他直到女子丈夫詢問，才認為雙方恐有誤會，但協商多次皆破局，他雖然對女方心裡不舒服感到抱歉，但女子當天沒有逃離現場、對外求助，更穿著貼身衣物和他一起睡著，反應與常理不合。

台北地院指出，根據雙方對話紀錄等證據，認定蔡雖然有透過浴室玻璃看到女子洗澡，但從房間照片來看，極度容易從房間內部透過玻璃看到浴室，且浴室為毛玻璃，身影不清晰透徹，無從證明蔡刻意窺視侵害女方隱私權。

但蔡被女子丈夫詢問時，立即承認有抱女子睡覺，顯然是有意識的舉動，雖蔡辯稱女子事後反應不合常理，但女子被訊問時指出，當下她認為離開床，也無法離開民宿，只好說服自己沒受到傷害，假裝沒有發生任何事情。北院審酌案發時間正值深夜，地點是密閉空間，蔡碰觸女子的部位靠近胸口，屬於私密身體部位，認定蔡侵害女子身體自主權，判賠10萬元。

蔡昇達上訴時否認性騷擾，辯稱當時酒後已經沒有記憶，全部都是女子自述，他也不知為何會上二樓躺在她床上，他或有可能在熟睡後無意識下曾靠近、碰觸她背部，但也應不構成性騷擾。蔡說，時隔約2年後，女子才諮詢心理醫生並就醫，她「疑似」憂鬱症與事件無因果關係，更何況那天後，女子也多次說要到民宿「泡澡」，可見是構陷。