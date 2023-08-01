「打死人給500萬」天道盟天鳴會長教唆殺人 判關15年半定讞

警方荷槍實彈圍捕教唆殺人的李宗漢。圖／本報記者翻攝

天道盟天鳴會會長李宗漢教唆槍手蔡易昇殺害濟公會八里分會前會長林文章，允諾「開槍200萬、打死人500萬」，最高法院依教唆殺人、洗錢罪判李15年6月徒刑，併科10萬罰金定讞。

據了解，一名暱稱「戴戴」的人和林文章結仇，囑託李宗漢（55歲）尋找槍手，李2021年2月17日下午蔡易昇見面，談妥開槍和殺人的報酬，李允諾「開槍200萬、打死人500萬」，教唆蔡殺害林，蔡也懷疑自己多年前被人傷害一事與林有關，便答應李。

蔡易昇經人指引林文章經常的出入地點後，多次騎乘機車前往勘察，蔡2021年4月12日上午單獨騎車、持改造手槍至現場等待機會，直到同日下午2時許，見林現身，上前近距離朝林上半身射擊2槍，子彈從肩膀射入，導致林肺臓、氣管、主動脈、心臟等處受傷，當場倒地大量出血，送醫仍不治。

蔡易昇犯後逃離現場，投奔警局自首，將槍彈交由警方扣案；藏身幕後的「戴戴」事發後，出錢委任律師替蔡辯護，也墊付看守所花用。

案發後4個月，蔡易昇胞妹和李宗漢相約在淡水某寺廟參拜，李出面允諾支付500萬元，現場交付50萬元現金後，約定尾款分期每月交付，轉移蔡易昇殺人不法所得，隱匿「戴戴」是幕後出資者。

9月，李與蔡女相約淡水水灣餐廳，他交付120萬元給蔡女；10月兩人再度見面，李向蔡女稱「疑似被警方鎖定」僅交付3萬元生活費，並約12月在新店碧潭風景區見面。但檢警在12月時搜索2人。

蔡女拿到170萬元現金，使用其中74萬餘元，警方搜索蔡女住處，查出60萬元現金和銀行存摺等物，並找到紙本遺書「交代男友要保留金額替胞兄買房」。

一審依教唆殺人、洗錢罪判李宗漢15年6月徒刑，併科10萬罰金，李上訴稱是「教唆傷害」，但二審從證人和解剖鑑定報告，認定蔡是故意殺死被害人，且事前就說好「殺人給500萬」，自然要用教唆殺人罪論處。

二審指出，李為掩飾買凶款項來源，款項分次交給蔡的胞妹，金額高達170萬，認為考量有前科的蔡易昇被判17年10月，一審判李15年6月徒刑合理，駁回上訴；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。