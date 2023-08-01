動員台商、台生返台投韓國瑜 長沙台商會長22日發監

長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷，因接受對岸金援動員台商、台生返台投票支持國民黨總統候選人韓國瑜須入監服刑。圖／翻攝自長沙市台協網站

長沙台胞投資企業協會會長林懷2019年因以餐會、招待食宿及補助機票等方法，動員大陸台商及台生返台，於2020年1月總統大選時，投票支持國民黨籍總統候選人韓國瑜。二審林男被依違反正副總統選罷法判刑3年2月、褫奪公權4年，經最高法院駁回上訴，全案定讞，台北地檢署已定8月22日上午傳喚他到案發監執行。

至於同案其餘被告、中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、台商莊垣漳等4人，二審遭判刑1年8月、緩刑5年，並向公庫支付20萬元及接受法治教育30小時，經4人未上訴而確定。

據高院判決，2019年間，中國湖南長沙市台辦經濟處長黃道年，透過金援林懷等人與當地台商協會舉辦活動，以每人機票補助1500元，動員台商、台生返台支持韓國瑜和國民黨，事後被查出共有467人申請補助。