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幫最貪調查官賣毒交保戴電子腳環 他怨身形日漸浮腫想拿下不准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

電子腳環。示意圖／報系資料照片
電子腳環。示意圖／報系資料照片

調查局航基站前機動組長徐宿良與酒吧老闆張益祥涉盜賣國家查扣毒品，犯罪所得達3.6億元，案發後羈押，去年10月才獲桃園地方法院裁定100萬元交保。張必須配戴電子腳環，他認為腳環體積大且沈重，摩擦皮膚，他僅能維持坐姿，無法跑步或運動，身體「日漸浮腫」，聲請撤銷配戴，台灣高等法院駁回抗告確定。

檢察官起訴徐宿良、張益祥分別涉犯修正前毒品危害防制條例第15條第1項後段、第4條第3項公務員販賣第三級毒品等罪、販賣第三級毒品等罪後，經桃院認為2人有刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款羈押事由，且有羈押必要，均裁定自2021年7月30日起羈押並禁止接見通信，又先後自2021年10月30日及12月30日、2022年3月1日、5月1日、7月1日及9月1日裁定延長羈押並禁止接見通信共6次，羈押期間於去年10月31日屆滿。

桃院認為雖有羈押徐、張的原因和必要，但以2人所涉罪名，第一審延長羈押次數以6次為限，已不得再延長，參酌全案審理進度，裁定各以100萬元交保，並定期向法院報到、限制出境與出海、接受科技設備監控。

張益祥認為戴電子腳環影響生活，且他罹有第4、5節腰椎退化椎間盤突出，需進行腰椎核磁共振影像檢查，以判別腰痛原因及決定治療方式，配戴電子腳環會影響核磁共振顯影，讓他無法進行檢查解決腰部疼痛問題。他又說，電子腳環充電接線處易斷，科技設備監控中心通知廠商已更換過6至8條充電線仍無法改善，他長期焦慮擔憂，因此聲請增加定期向原審法院報到次數為每週3次或再提出20萬元作為保證金，希望不要再戴腳環監控。

因桃園地院駁回張的聲請，他抗告。高院認為張涉嫌侵占財物、販賣數量龐大的K他命，犯罪所得甚巨，有逃亡可能，裁定延長限制被告出境出海、命定期報到及接受適當科技設備監控，合法適當。高院認為配戴電子腳環雖對生活稍有不便，但未對身心或生命產生不利危害，且和保全審判、執行等公益目的相比，已屬侵害最小的處分，如果他有特殊醫療需求，也可向原審法院聲請暫時以適當方式代替，依目前狀況來看，張的抗告無理。

毒品 桃園

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