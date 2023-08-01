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移工殺愛戀韓國歐巴女友判14年 問法官「回菲國還要關一次嗎？」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還自行墮胎，在旅館勒斃對方，一審被依殺人罪判14年徒刑，執行完畢後驅逐出境。台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還自行墮胎，在旅館勒斃對方，一審被依殺人罪判14年徒刑，執行完畢後驅逐出境。台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還墮胎，在旅館勒斃對方。迪歐尼傳訊息給菲國家人和桑特親人，友人咪西輾轉得知，打電話詢問迪歐尼，被告知「報警」。新竹地方法院依殺人罪判迪歐尼14年徒刑，執行完畢後驅逐出境。台灣高等法院今駁回上訴，迪歐尼不安地問「回菲律賓後還要再關一次嗎？」

30歲的迪歐尼來台擔任產業移工4年多，和29歲的桑特在菲律賓時就已交往，迪歐尼為了賺錢娶她，交往1年後，他2018年選擇來台、到新竹縣新豐鄉的工廠工作。但因遠距因素，兩人疏遠而分手，但隔年桑特也申請來台、到竹北的科技廠擔任技術員，兩人舊情復燃。

兩人假日時雖會約會，關係卻不若以往，但迪歐尼仍想娶桑特，希望有天兩人可以辭掉工作回鄉，但桑特卻想繼續在台工作，迴避迪歐尼告白，迪歐尼懷疑她另結新歡。

去年8月13日晚間，兩人投宿竹北火車站前的旅社，卻同樣為了結不結婚而吵不停，翌日凌晨4、5點，桑特不答應結婚，迪歐尼怕女友拋下他，兩人肢體衝突，盛怒之下他用雙手掐住女友的頸部，等到回過神來，驚覺女友已經沒了呼吸。

迪歐尼第一時間未報警，反而伴屍超過2小時，直到早上6點36分菲籍友人才撥打119求救，救護人員和警察先後進入旅社，迪歐尼自首殺人。

新竹地院認為迪歐尼和桑特沒有嚴重仇怨，只因感情問題發生口角就萌生殺意，輕易剝奪對方的寶貴生命，死者家屬更要面對至親在異鄉遇難的喪親之痛，他嚴重破壞社會治安安定性，判14年徒刑。

迪歐尼認為一審刑期過重，提上訴。高檢署公訴檢察官黃冠運認為迪歐尼犯罪事實明確，關於自首減刑在一審時就已經納入考量，判14年徒刑妥適，沒有再減刑的理由。

迪歐尼在言詞辯論時僅表示「知道我錯了」，沒多說什麼話，希望法院能幫忙聯繫菲國家人。公設辯護人表示，本案是因為被害人激怒迪歐尼，說有認識韓國人，還拿迪歐尼的錢來墮胎，他在下手後就已後悔；因對方家屬揚言將用菲律賓的法律求償，迪歐尼希望能早日返菲賺錢。

高院今判上訴駁回，審判長潘翠雪請通譯仔細告訴迪歐尼判決結果，並表示因一審已考慮他自首，且他未和死者家屬和解，因此維持原判。審判長也勉勵迪歐尼，如果在監獄表現良好，有機會提早返菲，但他則問「回菲律賓後還會被關嗎？」，審判長答稱「我國已經執行了」。

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