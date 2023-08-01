27歲男欠毒駕等罰款 執行官查封土地後母帶現金速繳清

27歲黃姓男子因欠繳交通罰鍰、房屋稅等欠稅罰款約30萬元。執行官查扣他薪水，查封土地後，還積欠15萬多元，因黃擔心名下不動產因涉訟有過戶需求，黃母攜帶現金代為繳清。記者黃宣翰／翻攝

27歲黃姓男子因2次毒駕後罰款未繳清，還欠繳交通罰鍰、房屋稅及地價稅，欠稅罰款約30萬元。行政執行署台南分署執行官查扣他薪水，查封土地後，還積欠15萬多元，因黃擔心名下不動產因涉訟有過戶需求，黃母攜帶現金代為繳清。

據了解，黃於2015年6月間駕駛汽車行經台南市中西區民生路，遇警員攔查，經檢測有吸食毒品，遭交通局裁罰6萬元，並吊扣駕駛執照。

黃又於2018年4月間無照駕駛汽車行經永康區永康街，遇警員攔查，第二次經檢測有吸食毒品，遭交通局裁罰9萬元。

此外，黃另欠繳交通罰鍰、違反毒品危害防制條例怠金及罰鍰、房屋稅及地價稅等合計18件，總欠繳金額30萬7524元，逾期未繳納，經交通局、台南市刑事大隊及財政稅務局台南分局移送行政執行署台南分署強制執行。

執行人員收案後，2019年1月核發執行命令扣押黃男委託農會代耕經營農地管理費，每年收取管理費8266元；又於去年10月核發執行命令扣押黃薪資，黃去年底到場表示願以名下土地供擔保辦理分期繳納，按月繳納5000元。

執行人員通知地政事務所辦理查封登記。黃因名下不動產因涉訟有過戶需求，7月底由母親攜帶現金至分署將剩餘欠款15萬9020元代為繳清，執行人員隨即通知地政事務所塗銷不動產查封登記。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。