周玉蔻節目稱「區公所的人都顏家指揮」 民視挨罰40萬官司結果曝光

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻前年在民視「辣新聞152」節目和來賓質疑台中立委補選事務不公，她稱「區公所的人都是顏家指揮」，國家通訊傳播委員會（NCC）認為民視違反事實查證原則，損害公共利益，依違反衛星廣播電視法裁罰40萬元，民視不服提行政訴訟，台北地方法院行政訴訟庭判決駁回，可上訴。

民視新聞台2021年12月20日播出「辣新聞152」節目，擔任主持人的周玉蔻和來賓分別發言「同一個民眾拿了一二十張的身分證進來投票」、「盧秀燕在執政」、「林靜儀沒有派監票員的地方，全部都是顏家的人在場」、「區公所的人都是顏家指揮」等語。

NCC認為民視節目討論選舉議題，周玉蔻和來賓未提出具體證據，以不完整偏頗訊息，臆測立委補選不公，誤導民眾認知及判斷，損害國民對民主選舉的信賴，裁罰40萬元。

民視不服處分提行政訴訟，認為節目受言論自由、新聞自由保障，來賓分享過去於台中沙鹿地區選舉經驗，發言具可信度；再者，政論節目來賓言論不是公司所為，來賓言論本就不受電視台或主持人監督與管制，公司基於新聞評論中立原則，尊重來賓分享内容。

民視指出，NCC處分違反比例原則，NCC依法擁有裁量權，多次就具體案件對公司等媒體行政指導，對於新聞報導處理適當與否，若情節不重大，應優先以行政指導方式發函要求改善較為妥適，但NCC捨此不為，直接處罰40萬元，違反比例原則。

台北地院認為周玉蔻未針對來賓發言進一步查證或追問消息來源、可信度，反而附和來賓所述，雖來賓發言不是民視可以完全掌握，仍可以透過事前節目流程安排，瞭解來賓擬陳述的內容，也可以透過主持人發問平衡來賓陳述，並於事後播出查證結果，避免偏頗失衡。

法院認為，節目現場未見針對來賓提出觀點、敘事提出說明，且也沒有在節目中透過發問或言語穿插平衡來賓陳述，民視沒有製作提醒警語，或播出事後查證結果，NCC多數諮詢委員意見認為節目內容違反衛廣法，並明確說明理由。

判決指出，民視身為衛廣業者，應注意遵守衛廣法規定，對於節目來賓公然指述選務不公、作票、重複投票等，已涉及公共議題，應謹慎查證事實，以免民眾因錯誤認知，但民視卻疏於注意，應負擔過失責任，認為NCC處分沒有違誤。